إصابة اثنين في حادث تصادم دراجة نارية وسيارة في المقطم

شهدت نزلة الـ70 فدان بمنطقة المقطم، إصابة اثنين في حادث تصادم الدراجة النارية التي يستقلونها بسيارة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ورجال الشرطة إلى المكان، وجرى تخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل الحادث، فقد كانت البداية عندما ورد بلاغ إلى غرفة عمليات القاهرة يفيد وقوع حادث بمنطقة نزلة الـ70 فدان، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف الى المكان، وتبين إصطدام سيارة كانت تسير عكس الإتجاه بدراجة نارية كان يستقلها أثنين مما أدى الى إصابتهم.

كما جرى نقل المصابين الى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، كما اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

وفى سياق آخر، تضمن قانون المرور عدة ضوابط لتنظيم حركة السير وذلك لضمان سلامة الركاب والمارة وكذلك سائقي السيارات، والتي منها ما يتعلق بحمولة السيارة، حيث أن ضوابط حمولة السيارة أن لا يكون تحميل المركبات أو تفريغ حمولتها في الطرق إلا بصفة عارضة وبشرط عدم وجود إمكانية أخرى لغير ذلك.

وألا يجرى التحميل أو التفريغ في غير تراخي ودون تعريض أمن الطريق أو المشاة للخطر أو إعاقة حركة المرور، كما يجوز لقسم المرور المختص منح ترخيص خاص يجيز التفريغ والتحميل في أماكن معينة وفي الأوقات التي يحددها، في حالة تتطلب الضرورة ذلك، وأن تكون سيارات الأجرة دائمًا في حالة صالحة للسير، ومزودة بالوقود الكافي والمياه اللازمة.

كما أنه يجب أن تكون عربات الركوب في حالة صالحة للسير دون خطر على أمن الطريق، وعلى قائد المركبة ألا يبدأ تسييرها والخروج بها إلى الطريق إلا بعد التأكّد من توافر ذلك ويعتبر خروجه بها إلى الطريق قرينه على توافر هذه الصلاحية فيها.