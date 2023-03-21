«عماد ومنى» يقرران التكفل بالطفلة «ماليكة» رغم تقدمهما في العمر «فيديو»

قالت منى السيد، إن فكرة احتضان طفلة كانت مطروحة بينها وزوجها منذ فترة طويلة، غير أنه لم يكن مسموح بذلك، بسبب أن لديها أطفال صغار في هذه الفترة، موضحة: «كان جوايا رغبة إني أحتضن طفلة في بيتي تلاقي أسرة وعيلة، ووجدت جروب للاحتضان لمؤسسة الاحتضان للتشجيع على ذلك، وتقدمت بالأوراق وحصلنا على الموافقة لاحتضان الطفلة ماليكة».

منى: وجدنا الطفلة بعد 9 أشهر بحث

واضافت «منى» في حوار مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أنه بعد الحصول على الموافقة، بدأت الرحلة للبحث عن «ابنتي» حتى وجدتها بعد 9 أشهر، متابعة «وطبعا بعيش أسعد لحظات حياتي معاها».

وأوضح عماد الغزالي، الأب المحتضن، أنه اتخذ القرار مع زوجته منذ فترة طويلة جدًا، مشيرًا إلى أن العديد من الأشخاص حاولوا أن يثنوه عن قراره، باعتبار أن أبنائه سوف يتزوجون وينجبون، ولا داعي للاحتضان غير أنه كان يريد أن يحتضن طفلة ابتغاء مرضاة الله سبحانه وتعالى.

وقال الابنين «مجدي عماد»، إن الأبوين أخذا رأيهما لإحتضان الطفلة «ماليكة»، وقابلا الموضوع بالفرحة والسعادة، لوجود أخت صغيرة لهم، هي «ماليكة».