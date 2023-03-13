اجتماع مجلسي أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة و«الدولية» في شرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ عقد اجتماع مجلسي أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومي الجمعة والسبت الموافق 10-11 مارس الجاري، بحضور نخبة من الشخصيات المصرية والألمانية الأكاديمية والحكومية المؤثرة في مجالات التعليم العالي، والبحث العلمي؛ لمناقشة أهم المستجدات والموضوعات المتعلقة بالجامعتين باعتبارهما صرحي التعليم العالي الألماني في مصر والمنطقة يُطبق بهما أعلى معايير الجودة الألمانية.

شارك في الاجتماعات كل من ليزيتا اندريا ممثلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفيدرالية الألمانية، السفير فيتو تشيتشيري مفوض شئون السياسات العلمية والبحثية والتعليم بالخارجية الألمانية، فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة، الدكتور كاي زيكس السكرتير العام للهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي (DAAD)، وكذلك الرؤساء الحاليين لجامعات شتوتجارت، أولم، "HTW" و "HWR" ببرلين، جامعة هايلبرون، جامعة اولم التكنولوجية، بجانب عدد من الشخصيات من الجامعات المشاركة في اللقاء.

كان في استقبال الوفد المشارك الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، ويوليوس جيورج لوى رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية، والدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة الألمانية الدولية بجانب اعضاء مجلسي أمناء الجامعتين .

الهوية البصرية

واختيرت مدينة شرم الشيخ لعقد الاجتماع حتى يتسنى للحضور تفقد أعمال التطوير الحضرى و الهوية البصرية التي تشارك بها الجامعة الألمانية بالقاهرة - تطوعاً - في اطار التنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة قد أتمت أعمال الهوية البصرية في كل من محافظات الأقصر، أسوان، الإسكندرية وجارٍ العمل في باقي مدن جنوب سيناء وعدد من المحافظات الأخرى.

زيارة الوفد الألماني لجامعة الألمانية بالقاهرة

وفي السياق ذاته، فقد زار الوفد الألمانى الجامعة الألمانية الدولية رافقهم خلالها يوليوس جورج لوى رئيس مجلس امناء الجامعة والدكتور سليم عبد الناظر رئيس الجامعة حيث تفقدوا مبانيها ومعاملها والممر التكنولوجى كما التقوا بالطلاب وأعضاء هيئة التدريس بها، ومن ثم قام الوفد بزيارة للجامعة الالمانية بالقاهرة رافقهم خلالها الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتور ياسر جمال حجازى رئيس الجامعة زاروا خلالها المجمع الصناعي، مركز هوية مصر بالجامعة، معمل الأراترونكس، معرض مشروعات الطلاب بكلية العلوم التطبيقية و الفنون.