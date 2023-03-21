هل تمنح الجامعات الخميس إجازة في أول أيام رمضان؟.. «التعليم العالي» تجيب

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، أنه لا توجد أي قرارات رسيمة بمنح الخميس المقبل، الموافق أول أيام شهر رمضان 2023، وفقا للحسابات الفلكية، إجازة رسمية.

وأوضحت المصادر، أن هناك عددا من الجامعات تمنح موظفيها والطلاب إجازة الخميس، وفقا لنظم عملها وقواعدها وجامعات أخرى، تمنح السبت إجازة، وهو أمر وشأن داخلي متعلق بها، مؤكدة أن العمل يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات.

شهر رمضان 2023

وأشارت المصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن الجامعات ملتزمة بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، والفصل الدراسي الثاني 2023، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، لافتة إلى أنه امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023، في موعدها المحدد من قبل الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو.

امتحانات الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، يعقد الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي، السبت المقبل، في رحاب جامعة عين شمس، اجتماع المجلس الدوري لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها متابعة العمل وانتظامه خلال الفصل الدراسي الثاني 2023.