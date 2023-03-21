تصدير 32 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر 

تشهد مواني البحر الأحمر نشاطاً ملحوظا في حركة تداول البضائع، اليوم الثلاثاء، إذ سجلت 37 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وذكر بيان هيئة مواني البحر الأحمر، أن حركة استقبال ومغادرة السفن في المواني التابعة لها تشهد انتظاماً اليوم، وبلغ إجمالي عدد السفن المتراكية، على أرصفة مواني الهيئة 9 سفن، وتداول 37000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و713 شاحنة، و31 سيارة.

حركة الواردات والصادرات

وأوضح البيان، أن حركة الواردات سجلت اليوم 5000 طن بضائع، و385 شاحنة، و27 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 32 ألف طن بضائع، و328 شاحنة، و4 سيارة.

استقبال سفن ومغادرة أخرى

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا شهد اليوم استقبال السفينة دليلة، بينما تغادر السفينة «NEPTUNE - J»، وعلي متنها 22000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، والسفينة «AAI BRELUDE».

وأضاف البيان، أنه تم تداول 4750 طن بضائع عامة ومتنوعة، و295 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة «سينا»، بينما تغادر السفينتان «أيلة»، و«بريدج»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1758 راكبا بموانيها.