ممر شرفي من طالبات مدرسة تجارية لمعلمين بلغا سن التقاعد: «أكرمتمونا»

نظم طالبات مدرسة باروط التجارية بنات، التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية، اليوم الثلاثاء، ممرًا شرفيًا للمعلمين مجدي محروس، معلم كبير مادة الرياضة المالية، ومحمد بيومي، معلم كبير مادة الرياضة العامة بالمدرسة، تكريما لهما بعد بلوغهما السن القانونية للمعاش، ورد الجميل لهما على ما قدماه خلال مشوارها التدريسي.

اصطفاف طلاب «باروط التجارية» في بني سويف

واصطف الطالبات والمعلمون على الجانبين ومر المعلمان من الممر الشرفي، في مشهد مبهج، اعترافا منهم بفضلهما خلال سنوات عمرهما التي قضاها بين الطلاب في حضور محمود هنداوي مدير المدرسة.

كما نظمت مدرسة باروط التجارية في بني سويف احتفالية خاصة لتكريم المعلمين، تضمنت فقرات غنائية، وأثنى زملاؤهما المعلمون على دورهما خلال السنوات الماضية سواء تعليميًا أو اجتماعيًا، وتم تقديم بعض الهدايا التذكارية لهما تقديرا لما قدماه من نماذج تعليمية وخلقية يُقتدى بها.

وأثنت طالبات المدرسة على دور المعلمين في تعليمهن وتربيتهن، حيث أن موقفهن اليوم جاء لرد الجميل لهما، حيث كانا يمثلان لهما الأب في المدرسة، حيث أصرت الطالبات على تكريم المعلمان بعبارات وكلمات ثناء .

معلم: فخور بما قدمته خلال عملي

من جانبه، قال مجدي محروس، معلم كبير مادة الرياضة المالية بالمدرسة «فخور وسعيد بالموقف الذي قامت به طالبات المدرسة، اليوم، لتكريمه لخروجه إلى سن التقاعد»، مشيرا إلى أنه أدى رسالته ويتمنى أن يرد الفضل لزملائه لما غمروه به من الحب والود.