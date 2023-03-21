محافظ بني سويف يوزع الهدايا على الأمهات المريضات بمستشفى التأمين الصحي

حرص الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على توزيع الهدايا على بعض الأمهات المرضى بمستشفى التأمين الصحي، بمناسبة عيد الأم وحلول شهر رمضان الكريم، متمنيا لهن الصحة والشفاء العاجل.

محافظ بني سويف: الأم رمز الأمان وأيقونة العطاء

وأكد محافظ بني سويف، على عظم دور الأم المصرية التي دائما ما تضرب أروع الأمثلة في العطاء والتفاني في تربية أبنائها والحفاظ على الوطن، قائلًا «الأم رمز الأمان وأيقونة العطاء والقدوة الحسنة في حب الوطن».

ومن جانبهن، أعربت الأمهات اللائي تواجدن بالمستشفى، عن سعادتهن بهذه اللفتة الطيبة وأنها أدخلت عليهن البهجة والسرور، وشكرن للمحافظ تهنئتهن بمناسبة عيد الأم، ومؤكدات اهتمام طاقم المستشفى وتقديم الرعاية الصحية الجيدة، وأنهم لا يدخرون جهدا في ذلك.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ بني سويف لمستشفى التأمين الصحي بالمحافظة، حيث رافقه الدكتور محمد يحيى مدير فرع التأمين الصحي بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

احتفالية لتكريم الامهات المثاليات بالتأمين الصحي ببني سويف

وفي السياق ذاته، نظمت إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي فرع بني سويف، وذلك بقاعة التدريب بإدارة التأمين الصحي ببني سويف، بحضور الدكتور محمد يحيى مدير التأمين الصحى بني سويف، احتفالية لتكريم الامهات المثاليات من العاملين بالتأمين الصحي ببني سويف حيث جرى تكريم 21 من الأمهات بالتأمين الصحي، وتكريم العاملات من شركة النظافة.