ضبط 8 أطنان بلاستيك مجهول المصدر داخل مصنع بالشرقية  

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة التجارية، لضبط حركة البيع والشراء، والتأكد من التزام أصحاب الأنشطة التجارية بالأسعار المحددة، ومراجعة التراخيص القانونية للمنشآت وتطبيق القانون على المخالفين.

حملة مكبرة في العاشر من رمضان

وشنت إدارة تموين العاشر من رمضان، برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، مدير الإدارة ومفتشي الإدارة، حملة للمرور على الأنشطة التجارية، ما أسفر عن تحرير المحضر رقم 966 لسنة 2023 جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع تصنيع المواد البلاستيكية لاستخدامه خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على 200 شيكارة بلاستيك بداخلها كسر بلاستيك زنة الواحدة 40 كيلو، بإجمالي وزن 8 أطنان كسر بلاستيك مجهول المصدر على ذمة المحضر.

البيع بأزيد من السعر المعلن

وتم تحرير المحضر رقم 966 لسنة 2023 ضد أحد أصحاب نشاط تجاري، للبيع بأزيد من السعر الرسمي للسجائر.

كما تم تحرير محضرين برقمي 968 و969 لسنة 2023، جنح ثان العاشر من رمضان، ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار.