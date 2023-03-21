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ثبات سعر الأرز والسكر في التموين عند 10.5 جنيه لحاملي البطاقات

كتب:

وفاء الصعيدي
07:37 ص | الثلاثاء 21 مارس 2023
سلع تموينية

سلع تموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على ثبات واستقرار سعر الأرز والسكر في التموين، والذي يصرف من منافذ البقالين المخصصة لصرف حصص ومقررات السلع التموينية لحاملي البطاقات وفقا لحصة كل أسرة والتي تتحدد بناء على عدد الأفراد المدرجين عليها.

سعر الأرز والسكر في التموين 

ويأتي سعر الأرز والسكر في التموين ثابت عند 10 جنيهات ونصف لكيس السكر المعبأ وزن 1 كيلو جرام، و 10 جنيهات ونصف لكيس الأرز المعبأ وزن 1 كيلو جرام، وذلك باستقرار في سعر كل منهما.

حصة الأسرة من الأرز والسكر في التموين

وتختلف حصة الأسرة من الأرز والسكر في التموين وفقا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة، إذ تأتي حصة الفرد من السكر بعدد 2 كيس لكل فرد مقيد على البطاقة، فيما تحصل الأسرة المدرج عليها 4 أفراد فأكثر على 2 كيس من الأرز، وعلى كيس واحد للأسرة المقيد عليها أقل من 4 أفراد.

وتضخ باستمرار الشركة القابضة للصناعات الغدائية السلع الأساسية من مخازن الجملة التابعة لها والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية من أجل تأمين وتوافر السلع لدى منافذ البقالين التي يتردد عليها المواطنين لصرف حصصهم التموينية كل شهر.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.