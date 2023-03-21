تنزيل المواليد في التموين.. صرف السلع والخبز للأبناء الجدد على البطاقة

تنزيل المواليد في التموين وبدء صرف السلع التموينية والخبز لهم، يتم بعد قرار وزارة التموين بأحقية الأسرة المتقدمة بطلب إضافة أبنائها على البطاقة التموينية والتأكد من كونها أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا للدعم، التي حددهم القرار الوزاري للدكتور علي المصيلحي وزير التموين،

تنزيل المواليد في التموين

ويتم تنزيل المواليد في التموين بعد إدراج الأبناء على البطاقة ورفع عدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد بحد أقصى، إذ ترفض وزارة التموين والتجارة الداخلية أن يتم إضافة أيا من الأبناء على البطاقة حتى وإن كانت الأسرة من الأسر الأولى بالرعاية إذا كان عدد أفراد البطاقة 4 أفراد أو أكثر من 4 أفراد.

موعد صرف الخبز والسلع بعد تنزيل المواليد في التموين

وقالت مصادر في وزراة التموين والتجارة الداخلية، إن صرف السلع التموينية وحصص الخبز يتم بعد إتمام تنزيل المواليد في التموين، وبعد إيصال عدد أفراد البطاقة إلى 4 أفراد، ثم تحصل الأسرة على دعم بقيمة 200 جنيه شهريا في صورة سلع تموينية وعدد 600 رغيف على مدار الشهر بواقع 20 رغيفا يوميا.

أماكن إضافة المواليد على بطاقات االتموين

ويختص مكتب التموين التابع له الأسرة في الحيز السكني باستلام طلب إضافة المواليد من الأسرة، ثم تقوم المكاتب بتجميع طلبات المواطنين المتقدمين إليها وإرسالها إلى مديرية التموين بالمحافظة والتي ترسلها على إسطوانة مدمجة لديوان عام وزارة التموين لتتولى إدارة نظم المعلومات فحص استحقاق الأسرة لتنزيل المواليد في التموين من عدمه.