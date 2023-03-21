ابنة منى زكي تهنئ والدتها بعيد الأم.. «صورة من الطفولة وتعليق على إنستجرام»

هنأت لي لي أحمد حلمي، والدتها الفنانة منى زكي، بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ابنة منى زكى تهنئها بمناسبة عيد الأم

ونشرت لي لي أحمد حلمي، صورة من طفولتها برفقه والدتها، وعلقت عليها قائلة: «عيد أم سعيد مامي»، وردت مني زكي عليها قائلة: «عالمي كله اشتقت اليكي كثيرًا».

منى زكي بطلة مسلسل «تحت الوصاية»

وتشارك الفنانة منى زكي في مسلسل «تحت الوصاية» في شهر رمضان الكريم، حيث تواصل تصوير عملها في الوقت الحالي، على أن يتم تسليم أكبر عدد من الحلقات إلى قناة dmc.

وتجسد الفنانة منى زكي دور أرملة تضطرها ظروفها لخوض عمار العمل متنكرة في زي رجل بسبب عملها في مهنة الصيد للإنفاق على أبنائها، وهو مسلسل قصير من فئة الـ15 حلقة يذاع خلال رمضان 2023.

أبطال مسلسل «تحت الوصاية»

يضم مسلسل «تحت الوصاية» عددا كبيرا من نجوم الفن يشاركون الفنانة منى زكي في العمل، أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.