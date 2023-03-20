«الأوقاف» تعلن افتتاح 57 مسجدا في أول جمعة برمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 57 مسجدًا، الجمعة المقبل؛ منها 48 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و9 مساجد صيانة وتطوير؛ ليصل إجمالي ما جرى افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه، 960 مسجدًا، منها 783 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و177 مسجدًا صيانة وتطوير.

وجاءت المساجد كالتالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف بني سويف

1. الروضة – بياض العرب – بندر بني سويف – شارع المرور

2. التوحيد – كفر جمعة – كفر جمعة - ببا

3. الحرية قرية 3 – دلهانص - الفشن

4. التوبة – قرية الحمام – ناصر

5. التوحيد – الحومة – الواسطي

6. السلام – الديايبة – الواسطي

7. التسامح – قرية باها – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الفيوم

8. النور – ترسا - مركز سنورس

9. الوادي – م ظافر – مركز إطسا

10. محمد تاج الدين – مركز إطسا

11. أبو هشيمة – طبهار– مركز ابشواي

مديرية أوقاف الجيزة

12. الأحمدي – بمها - العياط

13. المليجي – الشوبك - البدرشينمديرية أوقاف المنوفية

14. الكبير – صراوة– أشمون - المنوفية

15. النور – العمدة – فيشا الكبرى– منوف - المنوفية

مديرية أوقاف البحيرة

16. الشيخ قاسم – النمرية – مركز أبو المطامير

17. الكبير توفيق الحكيم – حوش عيسى

18. النور المحمدي المسين – مركز الدلنجات

19. مهدي الفقي – الحاجر – كفر الدوار

20. الطرح الكبير – مركز كفر الدوار

21. الشعراوي - حوش عيسى

22. براوية – الكريون – كفر الدوار

23. عقل – الكريون – كفر الدوار

24. الرحمن البحري – الرملة – مركز ايتاي البارود

25. عباس حجازي بلقطر الغربية – أبو حمص

26. القرناص– منشأة الوكيل – مركز دمنهور

27. الفقهاء – نصر الله – مركز أبو حمص

مديرية أوقاف المنيا

28. الرحمة الشرقي – الشيخ مسعود – العدوة

29. أحمد هديب – بني واللمس – مغاغة مديرية أوقاف كفر الشيخ

30. التوحيد – الحدود محله القصب – كفر الشيخ

31. الكبير الحلاجين – قرية الحلاجين - سيدي سالم غرب

32. الحلافي الكبير –الحلافي– كفر شرق

33. الشرقي– قراجة – كفر الشيخ

34. الرحمة – نشرت - قلينمديرية أوقاف الإسماعيلية

35. قباء – قرية الضبعية - فايد

36. الشيخ مشهور – الوادي الأخضر – القصاصين

مديرية أوقاف قنا

37. الفتح – جزيرة العبل – الوقف مديرية أوقاف أسيوط

38. أولاد حسين – عرب العوامر- أبنوب

39. المشارقة - عرب الشريفة – جحدم- منفلوطمديرية أوقاف مرسى مطروح

40. صلاح الدين سيد عبد الرحمن - العلمين

مديرية أوقاف سوهاج

41. أبو الليل الزيات - طما - مديرية أوقاف السويس

42. أهل بدر – مدينة أحمد زويل – حي عتاقة

مديرية أوقاف الأقصر

43. الشيخ موسى – اللاقالته- القرنةمديرية أوقاف دمياط

44. الرحمن الرحيم – شطا - دمياط

45. المصطفى – دمياط الجديدةمديرية أوقاف الشرقية

46. عبد السميع علي يوسف – قرية مصطفى شكري – كفر النجار – مركز أبو كبير

47. أولاد عفيفي – عزبة عبد الملك – منيا القمح

48. عبد الفتاح علي سليمان – غيته - بلبيس

ثانيًا: مساجد الصيانة

مديرية أوقاف بني سويف

1. عمر بن عبد العزيز- بندر بني سويف

2. العارف بالله – طحا بوش - ناصر

مديرية أوقاف دمياط

3. السلام بالمهندسين – كفر سعد

4. الجديد بالزعاترة – الزرقا مديرية أوقاف الفيوم

5. أبو بكر الصديق – الحيط – مركز إطسا - مديرية أوقاف المنوفية

6. الشهيد رضا والي – مدينة الباجور - مديرية أوقاف الجيزة

7. عيسى - بجوار الموقف - كرداسة

مديرية أوقاف سوهاج

8. الشيخ شيخون – بلصفورة – بندر سوهاج

9. الهمامية – نجع إدريس – الطليحات- جهينة