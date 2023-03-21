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بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس والشعب المصري بحلول شهر رمضان

كتب:

مريم شريف
12:30 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
الأنبا إبراهيم إسحاق

الأنبا إبراهيم إسحاق

أصدر الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانًا اليوم، لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس بشهر رمضان

وجاء نص البيان كالتالي: «باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب».

وأضاف البيان الرسمي الصادر إن الكنيسة الكاثوليكية تؤكد صلاتها وتعضيدها للجميع، وانهت البيان بـ«حفظ الله مصر وشعبها العظيم».

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