«التموين»: الدولة حريصة على توفير كل السلع الأساسية خلال شهر رمضان

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه بتوفير كل السلع الأساسية خلال شهر رمضان الكريم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم بأكمله، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 580 معرضا وشادرا على مستوى الجمهورية يتوافر بهم كل السلع الاستراتيجية الهامة بتخفيضات تتراوح بين 20% و 30%.

تنسيق بين وزارتي الزراعة والتموين

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «dmc»، أن هناك 92 سيارة متنقلة تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية و130 سيارة شباب خريجين، فضلا عن السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ويبلغ عددهم 1550 سلسة، موضحًا أن هناك 400 شركة عارضة اشتركت في المعرض الرئيسي في قاعة المؤتمرات الذي تم افتتاحه من قبل رئيس مجلس الوزراء مع وزير التموين والمحافظ، مشيدا بمجهودات ودور وزارتي الزراعة والتموين في التنسيق والتكامل فيما بينهم لإقامة المعارض ومنافذ وزارة الزراعة.

مجهودات الدولة لتوفير السلع

أكد رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، على أهمية المجهودات التي تقوم بها الدولة لتوفير السلع الغذائية لكل المواطنين، مثل مبادرة «كلنا واحد» بين وزارتي الداخلية والتموين إلى جانب سيارات «تحيا مصر»، لافتًا إلى أن جهاز الخدمة الوطنية يبذل جهد كبير للغاية في توفير سيارات «تحيا مصر» وسوبر ماركت «أهالينا».