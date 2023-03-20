رئيس وحدة محلية بالبحيرة لـ«الحياة»: حياة كريمة نفذت 76 مشروعا خدميا بإحدى القرى

قال أشرف إبراهيم خليفة، رئيس الوحدة المحلية بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، إن القرية هي إحدى 7 قرى في مركز دمنهور وتعداد سكانها 120 ألف نسمة بما يعنى أنها مدينة صغيرة، وتنقسم إلى 42 تابع، لافتا إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة نفذت مايقرب من 76 مشروعا وتدور حول البنية التحتية والصرف الصحفي والغاز والاتصالات ووحدات صحية.

إنشاء 2 وحدة صحية

وأوضح «خليفة» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن القرية ومحطيتها شهدا إنشاء 2 وحدة صحية وتم تطوير 2 وحدات صحية قديمة، وإنشاء مركز طبي جديد بما يواكب مستشفى جديد، مشيرا إلى أن الأهالى كانوا يعانون قبل دخول مبادرة حياة كريمة للقرية، فكان المريض يتلقى الكشف او العلاج في مدينة دمنهور.

حياة كريمة

وأشار إلى أن حياة كريمة أنشأت مركزا تكنولوجيا يضم عدد من الجهات الحكومية الخدمية مثل الشهر العقاري، لافتا إلى أن المركز التكنولوجي بدأ استقبال المواطنين لتلقى الخدمات، ويقدم للمواطنين خدمات البريد والسجل المدني والشهر العقاري والتضامن الاجتماعي.