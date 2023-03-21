مؤسسة عدالة ومساندة: عظيمات مصر سند حقيقي لدولتهن وأسرهن

قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، التهنئة والتحية لكل عظيمة من عظيمات مصر، بمناسبة عيد الأم، والاحتفالات التي يشهدها شهر مارس، احتفاءً بالمرأة المصرية.

عظيمات مصر العون والسند الحقيقي

وقالت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، إن عظيمات مصر أثبتن على مدار التاريخ بكل حقبه وعصوره، أنهن العون والسند الحقيقي لأسرتهن الكبيرة مصر، ولأسرتها الحياتية، وهي العائلة التي نشأت فيها، والأخرى التي ساهمت بعد ذلك في تكوينها.

وقدمت هالة عثمان، بمناسبة عيد الأم التحية لكل سيدة سهرت وثابرت وتعبت من أجل إكمال مسيرة حياة أولادها وتنشئتهم تنشئة صالحة، وقدمت تحية خاصة لأم الشهيد التي قدمت روح فقيدها، وهي أغلى ما تملك فداء لتراب الوطن، وأهدت تهنئة خاصة إلى السيدات المعيلات اللاتي صمدن في مواجهة ضغوط الحياة وكانوا النموذج الحقيقي للعمل والبناء.

المرأة المصرية

وهنأت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، كل سيدة في موقعها الوظيفي والتنفيذي والتعليمي والبحثي والقضائي وفي مجالات الحياة كافة، مشيدة بالأعمال التي ساهمت فيها المرأة بشكل كبير، وشهدت فيها التمكين الحقيقي في ظل قيادة سياسية حكيمة تنبهت لأدوار المرأة وعملت على تعظيمها وتعزيز قدراتها وتمكينها بشكل فعلي على المستويات والأصعدة كافة.