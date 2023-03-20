أسعار اللحوم اليوم في منافذ «أهلا رمضان».. البلدي بـ220 جنيها

تشهد أسعار اللحوم اليوم المطروحة في منافذ أهلا رمضان التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وسيارتها المتجولة بالمحافظات، ومنافذ أمان التابعة لوزارة الداخلية، انخفاضًا ملحوظًا عن الأسعار المطروحة لدى التجار والجزارين.

وسجلت أسعار اللحوم اليوم بمنافذ أهلا رمضان بالدقي 195 جنيها للحوم البلدي، و220 جنيها للمفروم والاستيك والموزة، بينما سجل سعر كيلو اللحوم المستوردة بمنافذ التموين 165 جنيها للكيلو.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم المطروحة بالأسواق، والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

- كيلو اللحمة كباب حلة يتراوح ما بين 195 و200 جنيه.

- كيلو اللحمة الضأن، يتراوح ما بين 215 إلى 230 جنيها.

- كيلو اللحمة الكندوز سجل 240 جنيهًا.

- كيلو اللحمة البتلو سجل ما بين 210 و240 جنيها.

- كيلو اللحمة البقري البلدي يتراوح ما بين 235 إلى 240 جنيهًا.

- كيلو اللحمة الجملي سجل 155 جنيهاً.

- كيلو الكبدة البلدي يبدأ من 240 ويصل إلى 250 جنيها.

- كيلو اللحمة المجمدة يبدأ من 115 ويصل إلى 145 جنيها.

- كيلو اللحمة المفرومة يتراوح ما بين 160 حتى 190جنيها.

وشهدت أسعار اللحوم اليوم والدجاج انخفاضا ملحوظا في أسعارها لتوافرها وزيادة الكميات المستوردة منها، إلا أنها قد تختلف اختلافًا طفيفًا بحسب اختلاف المناطق، وبحسب الغرف التجارية يبلغ سعر اللحوم الحمراء الطازجة 300 جنيه وتتراوح أسعار اللحوم المستوردة المجمدة ما بين 200 إلى 145 جنيها، حيث يصل سعر اللحوم البرازيلي 200 جنيه والهندي 190 والسوداني 195 جنيهًا وتطرح اللحوم التشادية بسعر 145 جنيهًا.