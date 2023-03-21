«فقه الصيام».. برنامج يومي تطلقه إذاعة القرآن الكريم طوال شهر رمضان

أعلنت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، على صفحتها الرسمية بموقع «فيس بوك»، عن إذاعة برنامج «فقه الصيام»، مع الدكتور هاني تمام، من فكرة وتقديم الإعلامية امل سعد.

برنامج «فقه الصيام» يوميا في رمضان

ومن المقرر ان تذاع أولى حلقات البرنامج مع بداية شهر رمضان المعظم، وأن يستمر عرضه يوميًا طوال الشهر.

وقال الشيخ الدكتور هاني تمام، في برومو البرنامج المذاع على صفحة إذاعة القرآن الكريم بموقع «فيس بوك»: «على بركة الله نبدأ هذا البرنامج المبارك، الذي نتحدث فيه عن فقه الصيام وفضله، وأهم الأحكام المتعلقة به، ونسأل الله تعالى التوفيق والعون والإخلاص والقبول».

«تمام» يوضح فضل الصيام

وأكد «تمام»: «الصيام من أجل الأعمال التي فرضها الله تعالى على عباده، ليصل العباد من خلاله إلى تهذيب النفس وتقويمها، وتحقيق تقوى الله عز وجل ومرضاته، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات)».

وشدد مقدم البرنامج، على أن «الصيام أهم أركان هذا الدين الحنيف، كما جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا)».