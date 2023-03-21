مواعيد عمل مكاتب الصحة في رمضان الجديدة.. يوم إجازة وساعة أقل

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إن مواعيد عمل مكاتب الصحة في شهر رمضان تبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، مكاتب عمل الصحة يوميًا عدا يوم الجمعة، وهو يوم الإجازة الأسبوعية لتقديم كل الرعاية الصحية والتطعميات الخاصة بالأطفال، ومتوافرة بكامل طاقتها لاستقبال المواطنين.

مواعيد عمل مكاتب الصحة في شهر رمضان

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأنّ الوزارة تمتلك ما يقرب من 5 آلاف مكتب ووحدة صحية موزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لافتًا الى أن مراكز تلقي لقاح كورونا تعمل بشكل يومي في شهر رمضان أيضا، ولكن تم تقليص عددها لتقتصر فقط على المراكز الثابتة المعلنة، مطمئنا المواطنين من توافر لقاحات كورونا كاملة واستقبا الوزارة اللقاح المعدل لتطعيم المواطنين بها ضد متحور أوميكرون وتعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد المتحور الأكثر انتشار وهو متحور أوميكرون.

نزويد مقاعد الخط الساخن للرد على كل الاستفسارات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وزارة الصحة قامت بتدشين الخط الساخن لها 105 وتزويد مقاعده بالتزامن مع شهر رمضان؛ للرد على كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة، ومعرفة أقرب وحدة صحية للمواطن للحصول على الخدمات المختلفة والمشاركة فى المبادرات الصحية للكشف والعلاج، مجانا دون تحمل أي أعباء مالية.

وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان من المواطنين، خلال شهر رمضان ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائة عند النزول إلى الوحدات الصحية وارتداء الكمامات والحفظ على التباعد الاجتماعي وعدم الزحام أو التكدس؛ للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا، وتجنب الإصابة بالأمراض المعدية وغيرها.