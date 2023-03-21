مسؤول فرنسي: نعمل على ضمان وجود قوى عاملة مدربة لدعم أنظمة النقل في مصر

أكد أندرو ديلون، الرئيس الإقليمي لشركة الستوم الفرنسية العالمية، أن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لافتتاح برامج أكاديمية مصر للنقل السككي بين شركة الستوم الفرنسية وعدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل، أن هذا البروتوكول يأتي انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للشركة في ضوء التعاون الاستراتيجي بين شركة الستوم ووزارة النقل؛ لضمان وجود قوى عاملة مدربة ومؤهلة لدعم نمو أنظمة النقل المستدامة في مصر.

وأضاف في تقرير صادر عن وزارة النقل بشأن البروتوكول، أن التعاون مع وزارة النقل يتم من خلال تمكين المشاركين التعلم من قبل المتخصصين في جامعة ألستوم وكذا خبراء هندسيين رائدين في مجال النقل حول أنظمة متكاملة لمستقبل النقل الأخضر الأكثر ذكاءً حول العالم.

توريد عدد 55 قطار مترو مكيفا

ونوه الرئيس الإقليمي لشركة الستوم الفرنسية العالمية بأن توقيع البروتوكول، يأتي إستكمالاً للتعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات مثل مشروع المونوريل وتصنيع وتوريد عدد 55 قطار مترو مكيفا جديدا للخط الأول للمترو وبما يجعل المتدربين مؤهلين لكل أنواع التكنولوجيا الخاصة بوسائل النقل الحديثة.

خفض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري

ويعتبر هذا التوقيع استكمالا لمذكرة التفاهم التي سبق وتم توقيعها بين وزارة النقل وشركة ألستوم علي هامش فعاليات جلسة الحلول المبتكرة لخفض إنبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال مشروعات النقل المقامة بيوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ «COP 27» والذي أقيمت فعالياته بمدينة شرم الشيخ نوفمبر الماضي.