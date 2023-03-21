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«تعليم القاهرة» تستقبل العاملين بالورود والأغاني في عيد الأم

كتب:

أميرة فكري
03:14 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
مدير مديرية تعليم القاهرة

مدير مديرية تعليم القاهرة

استقبل قيادات مديرية التربية والتعليم في القاهرة، العاملين في الديوان صباح اليوم، بالورود وأغاني عيد الأم والتقاط الصور التذكارية معهم في جو أسري اتسم بالبهجة والفرحة على وجوه جميع العاملين.

احتفالات عيد الأم 

وتقدّم أيمن موسى، مدير مديرية التعليم بالقاهرة، بأجمل التهاني بمناسبة عيد الأم، قائلا إنّنا نعلم مكانة أمهاتنا، وأعظم شيء يمكن أن نكرسه لأمهاتنا هو تكريمها وتعزيزها، فالأم هي المربية الحقيقية للأجيال الناشئة. 

وأكد مدير مديرية تعليم القاهرة، أنّ الأم ستبقى مثالية، وحنونة، وعطوفة، مهما حطت بنا الأقدار، فهي التي تعطي ولا تنتظر أن تأخذ مقابل العطاء، وهي التي تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة.

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