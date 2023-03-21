«التعليم» توجه بحصر أعداد المنتدبين إلى المديريات وسبب عدم تنفيذ النقل

وجهت المديريات التعليمية، خطابا مهما للإدارات التعليمية، بموقف المنتدبين الصادر لهم قرار مجلس الوزراء بالنقل إلى الجهة المنتدب إليها، من مديرية إلي مديرية أخرى والعكس والسند القانوني في بقاء المنتدبين.

المنتدبين إلى المديريات التعليمية

وأضافت المديريات التعليمية في خطابها: «على الإدارات سرعة موافتنا سبب بقاء المنتدبين والسند القانوني وعدم تنفيذ قرار النقل لهم بالرغم من صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بالنقل».

وفي نفس السياق، وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، خطاباً مهما، بشأن الانتدابات والتنقلات بالنسبة للمعلمين والإداريين، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ الكتاب الدوري رقم «4» لسنة 2020 بشأن قواعد انتهاء فترة الندب.

«تعليم القاهرة»: لا مانع من تجديد انتداب الموظفين

وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة، أن الموظف يستمر قائمًا بالعمل بالجهة المنتدب إليها حال نهاية السنة الرابعة للندب طالما هناك حاجة له في الجهة المنتدب إليها.

وأشارت مديرية التعليم بالقاهرة، إلى أنه يمتنع على الجهة المنتدب منها الموظف إصدار قرار بإنهاء خدمته للانقطاع ولو انقضت مدة الأربع سنوات على ندبه متى كان الموظف في العمل بالجهة المنتدب إليها، مؤكده أن المديرية ليس لديها مانع من استمرار الندب للعام 2024/2023 على أن يتم مراعاة القواعد المتبعة لإجراءات استمرار الندب مع مراعاه اتخاذ كافه الإجراءات المتبعة للتجديد.