آخر موعد للتقديم في معهد معاوني الأمن 2023 للذكور والإناث اليوم

أعلنت وزارة الداخلية أنه سوف يتم غلق باب التقديم في معهد معاوني الأمن 2023 اليوم الأربعاء أمام الذكور والإناث من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو ما يُعادلها،

في خطوات.. كيفية التقديم في معهد معاوني الأمن 2023

وأوضحت وزارة الداخلية الخطوات الكاملة التي يجب على كافة الراغبين في الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2023 اتباعها، وهي كالتالي:

1 - الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.

2 - الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية.

3 - اختيار «خدمات معاوني الأمن».

مميزات الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2023

وحددت وزارة الداخلية العديد من المميزات التي سيتمتع بها الطالب فور التحاقه بمعاهد معاوني الأمن 2023، ويأتي من أبرزها الآتي:

- تتحمل الدولة لجميع نفقات التعليم والتدريب، وذلك على مدار فترة الدارسة في معاهد معاوني الأمن.

- تحمل الدولة لكافة نفقات الإعاشة للطلاب على مدار فترة الدراسة في المعهد.

- حصول الطلاب في المعهد على مكافأة شهرية طوال فترة الدارسة.

- يحق للطلاب الاستفادة من نظام علاجي بالمجان، وفقاً لقواعد العلاج داخل هيئة الشرطة.