قرارات مهمة من «التعليم» لتقديم الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن حزمة من القرارات التي اتخذتها الوزارة لتقديم الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم، ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم، ومن بينها نشر لوحات استرشادية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم، يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة وتعميمها على جميع مدارس الجمهورية، ودمجها في كتب القيم واحترام الآخر، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية رفقاء «قادرون باختلاف».

وتستهدف هذه الخطوة رفع الوعي المجتمعي ونشر ثقافة لغة الإشارة، وتسهيل تعاملاتهم اليومية ومشاركتهم ودمجهم كشريك أصيل فى المجتمع، كما تعمل الوزارة على تطوير المحتوى الدراسي للطلاب ذوي الهمم ليشتمل على الأنشطة التعليمية والمعالجات التي تتناسب مع إعاقاتهم.

تعميم لوحات استرشادية بالإشارات

جاء ذلك خلال احتفالية مهرجان أنشطة الطلاب ذوي الهمم المبدعين، تحت عنوان «قادرون مبدعون»، بملاعب مدرسة السعيدية الثانوية العسكرية في الجيزة، التي شهدها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتشارك فيها جميع مدارس التربية الخاصة بإدارات الجيزة التعليمية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي، جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية بتنظيم احتفالية «قادرون مبدعون»، وذلك تمهيدًا لإقامة احتفالية كبيرة بالوزارة تضم أكبر عدد من المسئولين لتكريم هؤلاء الطلاب وأسرهم.

وأضاف الوزير، خلال كلمته في الاحتفالية، أنه صدر القرار الوزاري الخاص بتقييم الطلاب ذوي الهمم في امتحانات شهادة الثانوية العامة؛ إذ جرى تعديل الورقة الامتحانية لتشتمل على أسئلة موضوعية «اختيار من متعدد»، بنسبة 100%؜ لطلاب الإعاقة الذهنية، وباقي الإعاقات تتضمن 85% أسئلة موضوعية و15% مقالية.

مبادرة قادرون باختلاف

وأعرب الدكتور رضا حجازي، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، مؤكدا أنها جاءت تعبيرًا عن مبادرة «قادرون باختلاف»، التي أولتها القيادة السياسية كل العناية، وإيمانا من رئيس الجمهورية، بأن المجتمع يقدر أبنائه من ذوي القدرات الخاصة، ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، ويرى تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.

وأكد الوزير أن إبداع أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم، رهين بإظهار الدمج بمفهومه الواسع، وليس الدمج الأكاديمي فقط؛ فالإنسان اجتماعي بطبعه، مشيرًا إلى أن الله خلق لدى كل شخص نقاط قوة، ودور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومسؤوليتها اكتشاف ما وهبه الله لهم من قوة وإبداع، ومساعدة أبنائنا الطلاب على إنتاج المعرفة، واكتشاف المبدعين الذين يقودون قاطرة التقدم، موجها رسالة للطلاب من ذوي الهمم المشاركين في الاحتفالية، قائلا: «لقد أدخلتم البهجة على جميع الحضور من خلال الأعمال الفنية المتميزة التي قدموها أثناء الاحتفالية».

وأشار الوزير إلى أن إظهار طاقة «قادرون مبدعون»، ودعم موهبتهم، وتنميتها، واستثمارها يدعم شعورهم بالثقة بالنفس واحترام الآخر؛ لذا تسعى الوزارة دائمًا لإتاحة التعليم وتنفيذ استراتيجية الدمج لذوي الهمم بمختلف مدارس التعليم العام، وذلك بهدف توفير فرص تعليم متكافئة، وضمان جودة تعليمية متميزة لهم.