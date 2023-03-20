«التعليم» تعلن التفاصيل الكاملة للتعاقد مع المتقدمين بالمدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لوظائف المعلمين ومديري المدارس والوكلاء بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، مشيرا إلى أن التقديم مستمر على الموقع الرسمي للمدارس لمدة 15 يوما وفقا للشروط المحددة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن عملية التقديم في وظائف المدارس اليابانية عن طريق قيام المتقدم بملء استمارة إلكترونية وتحميل الوثائق المطلوبة والإجابة عن عدد من الأسئلة المتنوعة التي تعكس مهنية وكفاءة المتقدم، وكذلك لا بد أن يكون لدى المتقدم لهذه الوظائف مهارات التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية وسيتم اختبار قدرات المتقدمين.

وظائف المدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، الوظائف المتاح لها التقديم في المدارس اليابانية «مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم رياض أطفال، معلم (Math) ابتدائي، معلم Science ابتدائي، ومعلم لغة عربية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية رياضية، وملعم دراسات اجتماعية، ومعلم تربية بدنية، ومعلم تربية فنية، ومعلم تربية موسيقية، ومعلم غرفة مصادر «أطفال احتياجات خاصة»، وأخصائي نفسي، وأخصائي اجتماعي، وأمين مكتبة، ومعلم تكنولوجيا المعلومات ICT، بالإضافة إلى دعم فني.

الخطوات الإجرائية للتعاقد مع المقبولين

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطوات الإجرائية للتعاقد مع كل من جرى اختياره بشكل نهائي لوظائف المعلمين ومديري المدارس والوكلاء بالمدارس المصرية اليابانية على النحو التالي:

- سيتم إجراء عملية التعاقد مع من تم اختيارهم في إطار القواعد المنظمة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بالنسبة لمن تم اختيارهم مع غير المعاملين بوظيفة حكومية.

- سيتم توقيع خطاب إلتزام مع العاملين بالحكومة من خلال تقديم صورة من أمر تنفيذى بإجازة بدون راتب لمدة عام أو بنظام المأمورية وتكون المسؤولة القانونية خلال سريان خطاب الالتزام وفق لوائح العمل بالمدارس المصرية اليابانية فقط.

- وبالنسبة للعاملين بالأزهر الشريف لن يتم التعاقد إلا من خلال تقديم أمر تنفيذي بإجازة قانونية بدون راتب للعمل بالداخل أو أي قرار لا يشترط عدم العمل خلال الإجازة.

- يجب على غير العاملين بالحكومة تقديم صورة من استمارة 6 من جهة العمل السابقة أو طبعة من الرقم التأمينى لمن ليس له ملف تأميني في جهة عمل أخرى.