التعليم: بدء تدريبات معلمي العلوم والرياضيات للصف الخامس الابتدائي

تبدأ تدريبات معلمي الصف الخامس الابتدائي للعام الدراسي الحالي 2023/2022 في مادة العلوم والرياضيات، اليوم الثلاثاء، استكمالاً لخطة التنمية المهنية لمعلمي الصف الخامس الابتدائي لتدريب معلمي وموجهي الصفوف العليا بالمرحلة الابتدائية على نظام التعليم الجديد.

تدريبات معلمي الصف الخامس الابتدائي

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من تدريب معلمي الصف الخامس الابتدائي، بناء منظومة تعليمية متطورة أساسها المعلم المتمكن والقادر على القيام بمهامه وفق خطط التنمية المستدامة.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه تقرر انعقاد ورش عمل الجولة الأخيرة من رحلة التنمية المهنية للصف الخامس الابتدائي لهذا العام أون لاين بقاعات الفيديو كونفراس بالإدارات التعليمية، وسيكون البث مباشر من القاعة الرئيسية لوزارة التربية والتعليم وفقاً للمواعيد المحددة وهي :-

مواعيد تدريبات معلمي الصف الخامس الابتدائي

- يوم الثلاثاء 21 مارس 2023: نصف قومة معلمي مادة العلوم من الساعة العاشرة صباحاً إلي الثانية عشر ظهراً، وباقي عدد معلمي مادة العلوم من الساعة الواحدة للساعة الثالثة.

- يوم الأربعاء 22 مارس 2023: نصف قومة معلمي مادة الرياضيات من الساعة العاشرة صباحاً إلى الثانية عشر ظهراً، وباقي عدد معلمي مادة الرياضيات من الساعة الواحدة للساعة الثالثة.

وطالبت وزارة التربية والتعليم، بتوجيه لإدارة التعليم الابتدائي كل وفق تخصصه في الميعاد المحدد بالجدول السابق، على أن يتم موافاتنا بالكشوف النهائية بالحضور والتقارير فور الانتهاء من التدريبات لأهميتها.