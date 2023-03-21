احتياطي مصر من الذهب في «المركزي» يرتفع لـ7.7 مليار دولار

ارتفعت احتياطيات مصر من مكون الذهب، لتصل ما قيمته 7.773 مليار دولار في يناير الماضي، من 7.326 مليار دولار في ديسمبر السابق له، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي المصري.

ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية

التقرير الشهري الأخير الصادر عن «المركزي» لشهر فبراير 2023، تضمن تطور إجمالي وصافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، وآخرها في يناير 2023، حيث بلغ صافي الاحتياطيات الدولية، 34.224 مليار دولار في يناير 2023، من 34.003 مليار دولار في ديسمبر 2022.

ارتفاع رصيد وحدات حقوق السحب

بحسب التقرير، جاء رصيد وحدات حقوق السحب الخاصة 324 مليون دولار ارتفاعا من 13، في حين سجلت العملات الأجنبية في يناير 26.131 مليار دولار من 26.669 مليار دولار في ديسمبر السابق له.

ارتفاع شهور الواردات السلعية

وفق التقرير، ارتفع عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات إلى 5.4 شهر في يناير 2023 من 5.3 شهر في نوفمبر 2022.