إصابة 9 أشخاص في حريق منزل بسبب تسرب الغاز بالمنيا

أصيب 9 أشخاص، بضيق في التنفس، وذلك إثر نشوب حريق هائل داخل منزل بعزبة الحاج قنديل التابعة لمجلس قروي بني حرام في مركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا، بسبب تسرب الغاز الطبيعي.

اندلاع حريق هائل في منزل بديرمواس

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق داخل منزل بعزبة الحاج قنديل التابعة للوحدة المحلية ببني حرام في مركز ديرمواس.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية تبين نشوب الحريق بسبب تسرب الغاز الطبيعي داخل منزل ملك "بكر نصار عبد القادر"، وتم إخماده والسيطرة عليه.

إصابة 9 بضيق في التنفس

وبالفحص تبين إصابة 9 أشخاص وهم: أسماء بكر نصار 25 عاما، هاله محمد عبد الجليل 19 عاما، وردة فاروق علي أحمد 42 عاما، محمد أحمد عبد الحميد 21 عاما، محمد أحمد عيد 21 عاما، مريم عصام نصار 19 عاما، أماني أحمد 20 عاما، حسن خليفه محمد 27 عاما، وردة عمر محمد 28 عاما، جميعهم يقيمون بعزبة الحاج قنديل بديرمواس، وتم نقلهم إلي المستشفي المركزي لتلقي العلاج لاصابتهم بضيق في التنفس، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والتصرف.