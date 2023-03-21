وزير الخارجية: أمامنا فرصة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية

قال وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء إن الفرصة أصبحت سانحة أمام البشر للنجاة من التهديدات الأساسية لتغير المناخ.

وأضاف وزير الخارجية -خلال مؤتمر صحفي في اختتام اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول تغير المناخ- أنه يجب تنفيذ توصيات قمة شرم الشيخ للمناخ «كوب-27» والتي نتج عنها توصيات ودعوات من أجل القيام بأعمال مناخية تشمل الدعم والتعاون بين المجتمع المدني والحكومات.

وزير الخارجية: مفهوم الانتقال أصبح أمرا أساسيا

وأشار وزير الخارجية إلى أن الأمور التي تم تحقيقها في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، تعد نصرا لتعددية الأطراف والتعاون، فضلا عن أن هؤلاء الأطراف أنشأوا صندوقا من أجل الاستجابة للخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، واعتمدوا برنامجا جديدا للتكيف وفقا لأحدث التقارير.

وأوضح أن مفهوم الانتقال أصبح أمرا أساسيا تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق من أجل الوصول إلى هدف عالمي يتمثل في التكيف، إضافة إلى الالتزام بـ100 مليون دولار وتنفيذ إصلاحات اللجنة الدولية للمناخ وجعل هذا التمويل متاحا للدول النامية.

وأكد شكري أنه، باعتباره رئيسا للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «COP27»، سيحرص على أن تعمل كل الأطراف معا، مشيرا إلى أن محافظة الأقصر ستستضيف خلال العام الجاري مؤتمرا من أجل تقييم الخسائر والأضرار فضلا عن مناقشة نتائج مؤتمر شرم الشيخ والصعاب التي هددت المجتمع الدولي كله.

مصر تبذل كل ما في وسعها من أجل تنويع الطاقات

وأكد أنه لا يزال هناك عملا كبيرا يجب القيام به وصولا إلى قمة المناخ «cop28» في الإمارات وما بعدها، وذلك من خلال القيام بالأعمال الطموحة وقياسها بالاستجابة للعلوم ومبادئ المساواة والمسؤولية المتشاركة بموجب اتفاقية باريس.وأعرب شكري في ختام كلمته عن شكره لوزير التعاون التنموي والسياسات المناخية الدنماركي دان جورجنسون، على الاستضافة والحفاوة والقيادة المتميزة في إجراء هذا الاجتماع الوزاري والذي سيكون له أثرا كبيرا، منوها بالاجتماع سيمهد الطريق لمزيد من التعاون والتفاهم في التعامل مع التحديات والأزمات المناخية التي نواجهها.

وقال شكري ردا على سؤال حول استجابة الدولة النامية لتحقيق هدف خفض الانبعاثات، إن مصر تبذل كل ما في وسعها من أجل تنويع الطاقات، مشيرا إلى أنه تم رفع الطموحات وبحلول عام 2035 ستتمكن مصر من تحقيق نسبة 42: 43% من الطاقة المتجددة وهو إنجاز تم تحقيقه خلال مدى زمني قصير، موضحا أن هذا الطموح ازداد بفضل التكنولوجيات المتقدمة التي يتم نقلها من الأصدقاء والشركاء الدوليين.

وردا على سؤال حول إمكانية مناقشة الخفض التدريجي للوقود الأحفوري خلال الاجتماعات وصولا للقمة المقبلة من «كوب 28» أكد أن هناك إدراكا عاما لأهمية خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والقابلية إلى الانتقال إلى الطاقة المتجددة والنظيفة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيظل موضوعا للمناقشات والمداولات، معربا عن أمله في الوصول إلى اجماع في الاستمرار على تشكيل هذا الأمر.

و حول التزام الدول بخفض انبعاثاتها من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب بـ1.5 درجة مئوية، قال شكري إن الأطراف والمشاركين لم يقوموا بما تعهدوا به والحفاظ على 1.5 درجة مئوية وذلك ينطوي أيضا على خفض الانبعاثات، مشيرا إلى أنهم تحدثوا عن أهمية الحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية.وقال إنه من أجل تحقيق ذلك يجب خفض الانبعاثات فيما يتعلق بمراجعة المؤشرات بالاضافة إلى ضرورة ألا يقتصر ذلك فقط على برامجهم الوطنية بل يتوجب أيضا توفير البرامج والتمويل من أجل توفير المصادر التي تمكنهم من الاضطلاع بمسئولياتهم المشتركة، مؤكدا توافر إجماع على الحاجة إلى أعمال ذات أثر فوري من أجل تخفيف أثر التغير المناخي وأن هذا ما سيتم ترجمته إلى سياسات وتشريعات.