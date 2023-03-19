استمرار فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب بالقليوبية

نفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالقليوبية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، ثاني فعاليات ملتقى الحوار الوطني لبرلمان الشباب تحت شعار "فيما يفكر الشباب" بمركز شباب كفر عابد التابع لإدارة طوخ.

منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب

حاضر الملتقي محمود نجيب مدرب من وزارة الشباب والرياضة تناول منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب 3 محاور رئيسية السياسى والاجتماعي والاقتصادى ومن خلالها يتم مناقشة عدد من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

التعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني

بدأ الملتقي بمراجعة اليوم السابق والتعريف بالنسخة الثانية لمنتدي الحوار الوطني للشباب والفرق بين منتدي الحوار الوطني للشباب والحوار الوطني، تذكرة عن النسخة الأولي المنتدي التي تم تنفيذها في 2016 التعريف بمحاور المنتدي السياسي والاقتصادي والمجتمعي والقضايا التي تندرج تحت كل محور.

قام المدرب بتقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحاور الثلاثة للمنتدي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات، وكان أبرز المشكلات هي غلاء الأسعار، الزراعة والأمن الغذائي، ارتفاع أسعار الأسمدة، مشاكل صناعة الدواجن، القضية السكانية وتداعياتها من سوء توزيع السكان، انتشار العشوائيات، مشكلات التعليم وتداعياتها، مشاكل عزوف الشباب عن التصويت في الإنتخاب وفي الحياة السياسية ، تأخر قانون المحليات.

أوضح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أن المنتدى يتناول الحوار الوطني للشباب ثلاثة محاور رئيسية، هي المحور السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، ومن خلالها يتم مناقشة عدد كبير من الموضوعات المختلفة التي تهم الشباب، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار، وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل.

تتم فعاليات المنتدى برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتور ناصر السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية، وعماد لطفي مدير إدارة شباب طوخ.