المنشآت الفندقية: لا تعديل في سعر الحد الأدنى للإقامة بالفنادق حاليا

قال علاء عاقل رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الفترة الحالية لن تشهد أي تعديل على أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق، سواء ارتفاعا أو انخفاضا، لافتا إلى أن كل فنادق الجمهورية ملتزمة حاليا ببيع الغرف الفندقية وفقا للحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة بالغرف الفندقية الذي حددته وزارة السياحة والآثار، وتم البدء في تطبيقه نوفمبر الماضي.

زيادة الإيرادات السياحية

وأضاف لـ«الوطن»، أن زيادة الإيرادات السياحية بنسب جيدة خلال العام الجاري، يتوقف على العديد من العوامل، لعل أهمها زيادة الطلب على زيارة المقصد السياحي المصري، بما يؤدى إلى رفع قيمة البرنامج السياحي لمصر، إضافة إلى زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر من ذوي الإنفاق المرتفع، علاوة على التركيز على سياسة الكيف وليس الكم في تحديد نوعية السياح المستهدف قدومهم لمصر.

أسعار الحد الأدنى للإقامة بالفنادق حاليا

أشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن الحد الأدنى لبيع الغرف الفندقية والمطبق منذ نوفمبر الماضي، يقضي بأن مقابل إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق فئة 5 نجوم 50 دولارًا في اليوم أو ما يعادلها من العملات الأخرى، كما ينص على أن إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق فئة 4 نجوم 40 دولارًا في اليوم، أما إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق 3 نجوم، فإن تكلفتها 30 دولارا في اليوم، كما أن إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق نجمتين 20 دولارًا في اليوم، أما إقامة الفرد بغرفة مزدوجة بفندق نجمة، فإنّ تكلفتها تبلغ 10 دولارات في اليوم.

أوضح عاقل، أنه يحق للمنشآت الفندقية بيع مقابل خدمة الإقامة بالغرف بأعلى من الحد الأدنى للأسعار التي حددتها وزارة السياحة، إلا أنّه لا يمكن لها البيع بأقل من هذا السعر، مشددا على أن لجان وزارة السياحة والآثار تفتش على التزام الفنادق بالبيع وفقا للحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية.