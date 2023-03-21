«السياحة»: تعزيز التعاون بين المتحف المصري في التحرير ومؤسسات علمية فرنسية

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنّ المتحف المصري في التحرير استقبل اليوم وفدين علميين من فرنسا من كلية الدراسات العليا العملية EPHE في باريس، برئاسة جان ميشيل فيردير، عميد الكلية، ووحدة دراسات الآثار واللغات AOROC 3، التابعة للمركز القومي للبحوث الفرنسي برئاسة كريستوف جودار مدير المركز، لافتة إلى أنّ الدكتور علي عبدالحليم، مدير عام المتحف، اصطحبهم في جولة داخل قاعات المتحف، واستعرض أعمال التطوير الأخيرة التي شهدها المتحف وجرى افتتاحها في فبراير الماضي.

التعاون بين الجانبين في مجال التحول الرقمي

وأضافت وزارة السياحة والآثار في بيان عنها، أنّ اللقاء شهد بحث تعزيز سبل التعاون بين المتحف المصري في التحرير، والمؤسستين الفرنسيتين في مجال التحول الرقمي والواقع الافتراضي وتطبيقاته في مجال علم المتاحف.

مشروع دراسة وثائق مدينة إدفو

وأشارت الوزارة إلى أنّ المؤسستين الفرنسيتين تتعاونان منذ فترة طويلة مع المجلس الأعلى للآثار، لتمويل عدد من البعثات الأثرية الفرنسية في مصر تحت مظلة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، إضافة إلى عدد من المشروعات من بينها مشروع دراسة وثائق مدينة إدفو المكتوبة باللغة القبطية من القرن الـ7 الميلادي، الذي يتولى ترجمة وفهم مجموعة الوثائق القبطية التي عثر عليها في منطقة ادفو بأسوان، وتتناول عدة جوانب من الحياة في العصر البيزنطي.