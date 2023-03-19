وزير التعليم من السويس يطلق مسابقة أولمبياد مدارس مصر بالمحافظات

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، تعميم مسابقة أولمبياد مدارس مصر، على جميع محافظات الجمهورية، ودعم الوزارة لأيه مبادرات ومشاريع تفوز في المسابقات.

وشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، نهائي مسابقات أولمبياد مدارس مصر التي تقام بمحافظة السويس بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

وبدأ الحفل بنهائي لمسابقات أولمبياد مدارس مصر داخل نادي منتخب السويس، بين مدرستي السويس الثانوية بنات الجديدة ومدرسة مصطفى مشرفة الإعدادية بنين التي تقام لأول مرة.

ومن جانبه قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، إن المسابقات شارك فيها 320 طالبا وطالبة يمثلون 16 مدرسة من المحافظة.

أقيمت المسابقات النهائية على مسرح وملعب يطل على خليج السويس وتضمنت مسابقات الأولمبياد في أنشطة الثقافة، والرياضة والمواهب.

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يعتبر هذا الحدث حدثا تاريخيا يحدث على أرض السويس، وفقاً لتوجه الدولة بتنمية المواهب بجانب التعليم وكذلك تعليمات وزير التعليم، فبدأنا تفعيل اليوم الرياضي في المدارس، وكان نتاج هذا التطبيق، اكتشاف الموهوبين للمشاركة في أولمبياد مدارس مصر.

وأوضح «عمارة»، أن تجربة أولمبياد مدارس مصر، في السويس أجريت بواسطة اختيار 16 مدرسة على مستوى محافظة السويس، بمشاركة 320 طالبا وطالبة متميزين في جميع المجالات، الثقافي والرياضي وريادة المشروعات.

ولفت عمارة إلى أن فعاليات المسابقة، بدأت بمجموعة من ورش العمل، بمشاركة الشخصيات العامة في الثقافة والرياضة والفكر الريادي للأعمال، وشهد الأسبوع الثاني مارثون المجلات الثلاثة الثقافة والرياضة وريادة المشروعات، وكانت المفاجأة أن الطلبة يفكرون بفكر عال، لافتاً إلى أنه قد نتج عن مسابقات أولمبياد مدارس مصر، منها التاريج كما يجب أن يحكي، تاريخ السويس ومصر.

واختتم عمارة أن التصفية كانت بين ثلاث مدارس، في مقدمتها الثانوية الجديدة وهي التي حققت المحاور الثلاث، الأولى تحصل 100 ألف جنيه وكل طالب نصف جنيه ذهب، والمركز الثاني 50 ألف جنيه وكل طالب ربع جنيه ذهب.