الملحن عزيز الشافعي: لا أعترف بأغاني المهرجانات رغم نجاحها.. وروبي حالة خاصة

كشف الملحن عزيز الشافعي كواليس العديد من أغانيه التي حققت نجاحات واسعة خلال الفترة الأخيرة مضيفًا خلال حلوله ضيفًا على «راديو إنرجي 92.1»، بأن «أغنية ولاد الناس نالت إعجابي وشعرت إنها ستكون جيدة حين أقدمها بصوتي».

عزيز الشافعي: لا أعترف بأغاني المهرجانات

وعن رأيه في أغاني المهرجانات، قائلًا: «لا أعترف بأغاني المهرجانات على الرغم من نجاحها».

أما التعاون مع الفنانة أنغام، قال: «أنغام إحساسها جبار وقادرة على توصيل كل جملة بتغنيها.. أغنية ونفضل نرقص التي قدمتها أنغام كان بها جرأة وكانت مختلفة عن الأغاني التي قدمتها أنغام قبل ذلك»، متابعًا: «حين قدم الفنان بهاء سلطان أغنية أنا غلطان تلقيت مكالمة خاصة من أنغام بها نوع من اللوم لعدم تقديم الأغنية لها».

وقال عزيز الشافعي إن مكالمة أنغام تضمنت: «إيه اللي أنت عامله ده؟!.. دي أغنية حلوة جدًا إزاي مسمعتهليش»، وبشأن التعاون مع روبي، قال: «روبي حالة خاصة جداً وحققت نجاح منذ ظهورها الأول، ومؤخراً كانت مقتنعة بأغنية نمت ننه من أول لحظة».

وخلال الحلقة كشف عزيز الشافعي عن جزء تم حذفه من أغنية «زي ما أنتي» للهضبة عمرو دياب، وقال: «زي ما أنتي من أحلي الأغاني التي قدمتها في حياتي، ومن الأغاني الهامة في حياتي».

وكشف الشافعي إنه لحن أغنية زي ما أنتي، في نفس اليوم الذي لحن به أغنية «حياتي مش تمام»، للفنان رامي صبري.

وعن تلحينه للعديد من الأغاني، قال: «عشت حالة أغنية أنا غلطان.. وقدرت استحضرها وأنا بكتب الأغنية، لا أستطيع تقديم جملة لحنية من غير ما يكون كلام.. لازم أعيش في حالة الكلمات عشان ألحنها».

تعاون عزيز الشافعي مع سميرة سعيد

وقال: «حين أكون في حالة شجن بحب أسمع محمد عبد الوهاب والملحنين وهما بيغنوا.. وحين أكون مبسوط بحب أسمع ألحاني».

وعن التعاون مع الفنانة سميرة سعيد، قال: «سميرة سعيد بتغني الشرقي والغربي مظبوط لا يمكن التعجب منها في أي جملة لحنية»، متابعًا:«مسلسل راجعين ياهوي كان من المسلسلات المهمة وقمت بمعايشة المسلسل للخروج الأغنية بالشكل الذي جاء عليه».

وقال:«تامر حسين أكتر شاعر اشتغلت معاه بعد عمر طاهر، لديه شخصية وعنده القدرة إنه يشتغل مع كل ملحن بشكل مختلف مناسب لطريقة الملحن وبعتز جدًا بصداقته قبل الشغل».

وخلال اللقاء قال عزيز الشافعي: «أتمنى العمل والتعاون مع الكينج محمد منير والفنان علي الحجار، وأصالة وإليسا وشيرين عبدالوهاب».

واختم تصريحاته بالكشف عن تحضيره لأغنية جديدة لمحمد حماقي وأغنية للهضبة عمرو دياب ومن المتوقع أن تصدر قبل نهاية عام 2022.