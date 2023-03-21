«الأرصاد»: شبورة ورياح وارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة في حالة الطقس، غدا الأربعاء، وهو ما هو متوقع طوال فصل الربيع، حيث إنَّ هذه الفترة تشهد تقلبات جوية مستمرة وسريعة من يوم لآخر، وارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 لـ5 درجات مئوية.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد، في بيان صادر عنها، أن سبب ارتفاع الحرارة يرجع لتعرض البلاد لكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، مع استمرار تاثري امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، مما يزيد من الشعورة بالحرارة فى حالة الطقس غدا الأربعاء.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الاربعاءعلى مدن ومحافظات الجمهورية، فهي كما يلي.

- القاهرة 23 - 12

- العاصمة الإدارية 24 - 11

- أكتوبر 23 - 12

- بنها 23 - 12

- دمنهور 22 - 12

- وادي النطرون 23 - 11

- كفر الشيخ 22 - 12

- المنصورة 23 - 12

- الزقازيق 23 - 13

- شبين الكوم 23 - 12

- طنطا 22 - 12

- دمياط 22 - 12

- بورسعيد 23 - 13

- الإسماعيلية 23 - 11

- السويس 23 - 12

- العريش 22 - 10

- رفح 24 - 10

- رأس سدر 24 - 14

- نخل 20 - 09

- كاترين 18 - 06

- الطور 23 - 15

- طابا 22 - 14

- شرم الشيخ 23 - 16

- الإسكندرية 23 - 11

- العلمين الجديدة 21 - 12

- مطروح 21 - 13

- السلوم 22 - 12

- سيوة 20 - 11

- رأس غارب 23 - 15

- الغردقة 23 - 16

- سفاجا 24 - 15

- مرسى علم 24 - 14

- شلاتين 27 - 14

- حلايب 23 - 15

- أبو رماد 25 - 14

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 21 - 11

- بني سويف 21 - 11

- المنيا 22 - 11

- أسيوط 22 - 10

- سوهاج 23 - 11

- قنا 24 - 11

- الأقصر 25 - 12

- أسوان 24 - 12

- الوادي الجديد 28 - 12