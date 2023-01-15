أحمد شيبة عن أغنية الصعايدة: «شرف ليا أغني كل سنة لأهلي وناسي»

انتهى الفنان أحمد شيبة من تسجيل وتصوير أغنيته الجديدة «الصعايدة» التي يشارك فيها رفقة الفنان عصام كاريكا والفنان الشاعر هشام الجخ، والأغنية من إنتاج «لايف ستايلز ستوديو»، وإخراج رودينا، وكلمات هشام الجخ وألحان عصام كاريكا.

أحمد شيبة: أفتخر وأتشرف بالغناء للصعايدة

قال شيبة لـ«الوطن»: «أفتخر وأتشرف بالغناء للصعايدة، فهذه هي المرة الرابعة التي أقدم فيها أغنية لأهلي وناسي في الصعيد، وحاولنا في الأغنية تقديم كل محافظات ومراكز الصعيد، لكننا لم نقدر على فعل ذلك».

وأشار «شيبة»، إلى أنه سيظل يقدم أعمال للصعايدة: «أنا صعيدي وبغني لنفسي، ومصر كلها صعايدة، ولابد من الغناء لهم دوما».

أحمد شيبة يشارك في أغنية «هجوم فجائي»

يذكر أن الفنان أحمد شيبة، كان قدم مؤخرا أغنية «هجوم فجائي» مع الفنان الشعبي عمر كمال، التى طرحت ليلة رأس السنة.

وشارك في أغنية «عرب»، التي طرحت عبر منصات التواصل الاجتماعي ويوتيوب، دعمًا للمنتخبات العربية وترويجًا لكأس العالم 2022 بدولة قطر.