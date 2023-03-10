طرح تريو «الصعايدة» لـ أحمد شيبة وعصام كاريكا وهشام الجخ.. «فيديو»

جرى طرح فيديو كليب تريو أغنية «الصعايدة»، الذي يجمع أحمد شيبة وعصام كاريكا والشاعر هشام الجخ، عبر «يوتيوب».

أغنية «الصعايدة» من كلمات الشاعر هشام الجخ

يسلط تريو «الصعايدة» الضوء على الصعيد بصورة جديدة ومختلفة من الناحية الشعرية التي أبرزت العادات والتقاليد ومميزات الصعيد وأهله بصورة حقيقية وحماسية للتعرف على المجتمع الصعيدي.

وجاء لحن أغنية «الصعايدة» بقالب شعبي إيقاعي عكس أجواء الأغنية الصعيدية التي تتميز بالروح الموسيقية المختلفة عن غيرها من الأغنيات الشعبية في مصر والوطن العربي.

وعلى صعيد الصورة، عكس الكليب عادات وتقاليد الصعيد المصري بصورة بسيطة عكست تلك الروح المختلفة التي يتميز بها الصعيد، وحمل توقيع المخرجة رودينا حاطوم.

الأغنية من ألحان عصام كاريكا

على صعيد الأداء، قدم أحمد شيبة وعصام كاريكا الأداء الغنائي، بينما قدم الشاعر هشام الجخ الإلقاء الشعري.

أغنية «الصعايدة» من كلمات هشام الجخ وألحان عصام كاريكا وتوزيع حماده سمير.