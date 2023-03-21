حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة مدرسة في القاهرة 4 أيام

خضع المتهمون في قضية سرقة مدرسة بمنطقة البساتين في القاهرة لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

سرقة 25 مقعدا و3 أبواب من داخل مدرسة بالبساتين

وتبين من خلال التحقيقات، أن التشكيل العصابي مكون من 3 أشخاص مقيمين بمنطقة البساتين في القاهرة قاموا بمزاولة نشاط إجرامي تمثل في سرقة غرفة غير مُحكمة الغلق مُستغلة كمخزن لإحدى المدارس بالبساتين باستخدام توك توك.

واعترف المتهمون بحيازتهم 25 مقعدا مدرسيا و3 أبواب من وقائع السرقة.

الموقف القانوني

وقال المحامي محمود عبد الله لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.

وأشار إلى أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

وأكد «عبدالله» أن قانون العقوبات نص على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.