تكريم متدربي اللغة الفرنسية بالقليوبية في مشروع «الدعم والتدريب»

كرمت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وسعيد ندا وكيل المديرية اليوم بحضور إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام المشاركين في مشروع دعم وتطوير اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من موجهي ومعلمي اللغة الفرنسية بحضور هاشم محمد عبدالمنعم موجه عام اللغة الفرنسية بمكتبها بديوان المديرية

درع المشروع وشهادة التقدير

كما تسلمت درع المشروع وشهادة التقدير مهداة من سفير فرنسا بالقاهرة «مارك باريتي» ومسؤولي المشروع تقديرا لما قدمته من دعم للمشروع بالقليوبية ولما تحقق من نجاح في اجتياز التدريبات اللغوية والتربوية والرقمية.

دعم وتطوير اللغة الفرنسية

وأعربت مدير تعليم القليوبية عن تقديرها للمتدربين لما بذلوه من جهد بارز في دعم وتطوير اللغة الفرنسية وقدمت عبارات الشكر والتقدير للجميع وكيل الوزارة عن سعادتها لما حققه موجهي ومعلمي اللغة الفرنسية حيث بلغ عددهم 18 مدربا منهم 3 موجه أول و2 موجه و13 معلما لغة فرنسية على مستوى الإدارات التعليمية بالقليوبية.

ويأتي هذا التكريم على خلفية تسليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم شهادات إتمام البرامج التدريبية لمديري الأكاديميات التعليمية بجميع المحافظات لصالح 507 معلم وموجه للغة الفرنسية الذين استفادوا من مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية

تكريم الأمهات المثاليات بتعليم القليوبية

في سياق متصل كرمت مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الأمهات المثاليات علي مستوى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية وهن مها صبر جميل محمد وايناس محمد احمد وناهد محمد عبدالفتاح وسهام حسن يوسف ومني عبدالمطلب إسماعيل وشيرين محمد عبدالعليم وسعادة عبدالغفار إبراهيم

وقدمت مدير تعليم القليوبية شهادات تقدير لهم وهدايا عينية لهم كما قدمت التحية إلى المرأة المصرية «قائلة كل سنة وأنتن عظيمات ومنتجات كل سنة وأنتن بصحة وسعادة الأمهات أفضل كتاب نتعلم منه المبادئ والأخلاق ودروس الحياة هن حقا ودائع العلم ومخزون الثقافة، يعرفن طريق العطاء والإخلاص للوطن ومواجهة الصعاب».