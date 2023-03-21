طرح البوستر الرسمي لفيلم أحمد الفيشاوي رهبة

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد رهبة، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، الذي من المقرر أن يخوض من خلاله المنافسة لموسم أفلام عيد الفطر.

وظهر الفنان أحمد الفيشاوي على بوستر فيلم رهبة، منفردا وهو يقف على ظهر سيارة، ويمسك بيديه الاثنين رشاش ألي، وعلق على البوستر قائلا: «فيلم رهبة إنتاج أيمن يوسف وتأليف محمد علام، أول إخراج لرضا عبدالرازق».

فريق عمل فيلم رهبة

كشف الفيشاوي، عن فريق عمل الفيلم حيث قال «أشارك مع كوكبة من نجوم الكوميديا محمود البزاوي ونسرين أمين ومحمد لطفي وسما إبراهيم وعبدالرحمن ظاظا ومصطفي غريب وأحمد رمزي وإسماعيل فرغلي وثراء جبيل».

على الجانب الآخر، انتهى الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرا من تصوير فيلم ورد وريحان، الذي يشارك من خلاله بجانب الفنانة رانيا يوسف ونانسي صلاح وعمرو عبد العزيز ونبيل عيسى وآخرون، وتم تصوير جزء منه فى مدينة أبو ظبي، وهو من تأليف وإخراج محمد نبيل.