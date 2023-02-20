أحمد الفيشاوي يكشف عن كواليس شخصيته في «ريحان وورد»: مريض نفسي وقاتل

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن تفاصيل دوره في فيلم «ورد وريحان»، والذي انطلق تصويره يوم 10 يناير الماضي، ومن المقرر استمرار عمليات التصوير حتى نهاية فبراير الجاري.

شخصية أحمد الفيشاوي في فيلم ورد وريحان

ويجسد الفنان أحمد الفيشاوي في فيلم ورد وريحان شخصية زين، وهو شخص مرضي نفسي، يعاني من كذب من هم حوله، ويحاول أن يصل رسالته إلى الجميع بأن الكذب مرفوض بالنسبة له، وأن الشخص الكاذب يلقى جزاءً سيئًا في حياته.

ويصور الفنان أحمد الفيشاوي معظم مشاهده مع الفنانة رانيا يوسف، وتستكمل المشاهد الخاصة بها خلال الشهر الجاري .

معلومات عن فيلم «ورد وريحان»

والفيلم من إخراج محمد نبيل، وجمع عددا من النجوم وهم أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، والعمل من تأليف وإخراج محمد نبيل، وتأليف محمد أشرف، وإنتاج شركة «ميكسد ريالتي.