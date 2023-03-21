انتشال الجثة الثالثة من نهر النيل بعد 15 يوما على غرق فلوكة أسوان

انتشلت وحدات الإنقاذ النهري أحد ضحايا غرق فلوكة أسوان بمياه نهر النيل أمام مرسى أبوهور بمركز نصر النوبة شمال محافظة أسوان، وهي الثالثة ضمن 6 أشخاص غرقوا منذ 15 يوما.

غرق ضحايا فلوكة أسوان

وبالفحص داخل مشرحة مستشفى أسوان تبين أن الجثة لشخص يدعى عبد الرحمن فتحي 30 عاما، وهي الثالثة بعد انتشال طفل ورجل في الأسبوع الأول من البحث، ويبلغ عدد ضحايا الغرق الذين ما زالت جثامينهم غارقة في مياه نهر النيل 3 أشخاص وهم رجلان وطفل.

البحث عن جثث الضحايا

وبحسب الإنقاذ النهري يجري البحث عن كل من أشرف فتحي الزاكي 35 عاما، ونجله حسن أشرف 5 أعوام، وعمرو حسن محمد 35 عاما من قرية الأمبركاب.

وكان أمن أسوان تلقى إخطارا يفيد بغرق فلوكة أسوان في نهر النيل على متنها 6 أشخاص، وتمكنت فرق الإنقاذ التابعة لمديرية أمن أسوان والتى ساهمت فى انتشال 2 من الضحايا إحداهما رجل، قبل انتشال جثة ثالثة اليوم.