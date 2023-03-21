حبس المتهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول بمدينة نصر 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس الـ3 أشخاص المتهمين في قضية استغلال الأطفال في أعمال التسول، تحت تهديد السلاح الأبيض بمدينة نصر، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط المتهمين

كانت البداية عندما أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، قيام 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحا لممارسة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبحوزتهم سلاح أبيض ومبلغ مالي حصيلة نشاطهم الإجرامي، وبصحبتهم 5 أطفال.

العقوبة القانونية المتوقعة علي المتهمين

قال المحامي أيمن محفوظ في تصريحاته لـ«الوطن»، إنّ استغلال الأطفال في التسول يعد انتهاكا لحقوق الطفل وجريمة يعاقب عليها القانون، ووفقًا لنص المادة 291، فإنه «يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية، سواء بالاتجار به، أو الاستغلال التجاري أو الجنسي أو الاقتصادي، أو الاستخدام في التجارب العلمية والأبحاث، ويكون من حق الطفل توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر».

كما شدد القانون العقوبة على كل من اشترى طفلاً أو باعه، أو حتي عرضه للبيع، وكذلك من نقله باعتباره رقيقًا، أو قام باستغلاله تجاريًا أو جنسيًا، أو حتى استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، حال وقعت الجريمة في الخارج.

وأوضح «محفوظ»، أنه لا يمكن الإخلال في أية عقوبة شديدة ينص عليها القانون، حيث تكون العقوبة التي تقع عليه، هي السجن المشدد، تبدأ من 5 سنوات وتقع عليه غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه.