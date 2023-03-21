اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يوجه بالعمل لتحسين التجربة السياحية في مصر

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي.

الصفحة الأولى

السيسي يوجه بالعمل لتحسين التجربة السياحية في مصر

الرئيس يشدد على ضرورة تكثيف الجهود فى الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء لإضافة 3.5 مليون فدان للرقعة الزراعية لتلبية آمال وتطلعات الشعب

«مدبولى»: استمرار جهود توفير السلع وضبط الأسعار

رئيس الوزراء للمحافظين: ضخ كميات إضافية بالمناطق التى يزداد فيها الاستهلاك تفادياً لحدوث نقص مفاجئ

شهر الفرحة على قنوات «المتحدة»

18 عملاً درامياً تُعرض حصرياً فى رمضان على «ON وCBC وDMC والحياة وWatch IT»

«الكتيبة 101» و«حرب».. دراما وطنية تصنع الوعى وتستكمل نجاح «الاختيار»

دراما دينية واجتماعية

«رسالة الإمام» يعيد المسلسلات التاريخية إلى شاشات التليفزيون من جديد.. و«عملة نادرة» و«حضرة العمدة» و«تحت الوصاية» 3 أعمال تنتصر لقضايا المرأة

لأول مرة.. «Watch IT» تضمن الصدارة الرقمية بـ3 أعمال حصرية أبرزها «كشف مستعجل» وبرنامجَا «شيف البيت وديسكافرى»

يسرى الفخرانى رئيس المحتوى الدرامى بـ«المتحدة»: خطة لتقديم أعمال روائية درامياً على مدار العام وأطلق على الموسم الرمضانى «عام المخرجين»

مؤلفون ومخرجون مع «المتحدة» لأول مرة.. أبرزهم: «يوسف وخيرى وحجو»

نقاد: مسلسلات رمضان 2023 وجبة فنية مكتملة لكل عشاق الأعمال الدرامية

منتجون: «المتحدة» أحدثت طفرة فى الصناعة

بدء تجارب الإنتاج التجارى للذهب من «إيقات» بجنوب مصر

«الملا»: احتياطيات الموقع 1.2 مليون أوقية

الصفحة الثانية

القوات المسلحة تهنئ الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان

القائد العام: متمسكون بالوفاء بالمهام والمسئوليات لتظل قواتنا المسلحة قوية قادرة على حماية أمن مصر القومى

«الوطن» ترافق الطلاب فى جولة بـ«قلاع الغزل والنسيج» الجديدة: تحركات لاستعادة «عرش القطن المصرى» عالمياً

طلاب جامعة المنوفية يتفقدون «الوطنية للتنمية الصناعية».. ويؤكدون: ظنناها مصانع أوروبية.. و«أمنية»: شباب مصر كانوا بحاجة ماسة إلى المبادرة للرد على الأكاذيب التى يروجها البعض عن المشروعات القومية

«نيرة»: سمعت من أصدقائى عن روعة مشروعات الدولة لأبادر بالزيارة.. و«أحمد»: الزيارات تنشر الأمل وتواجه الإحباط الذى يبثه البعض للشباب بفعل فاعل

وزير الإسكان: تنفيذ 87 مشروعاً لمياه شرب وصرف المناطق الريفية بمحافظة الغربية

«الصحة»: تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص يعطى مرونة للاستثمار الصحى

«عبدالغفار»: نحتاج إضافة 4 آلاف سرير سنوياً للمنشآت الطبية لتتناسب مع معدلات المواليد

الصفحة الثالثة

18 عملاً درامياً تُعرض حصرياً فى رمضان على «ON» و«CBC» و«DMC» و«الحياة» و«WATCH IT»

شهر الفرحة على قنوات «المتحدة»

«الكتيبة 101»

«حرب»

«ضرب نار»

«تحت الوصاية»

«سره الباتع»

«حضرة العمدة»

«سوق الكانتو»

«جميلة»

«كشف مستعجل»

«علاقة مشروعة»

«رسالة الإمام»

«جعفر العمدة»

«مذكرات زوج»

الصفحة الرابعة

«رسالة الإمام» يعيد الدراما التاريخية الدينية لشاشات التليفزيون

«عبية»: المسلسل يتناول السنوات الأخيرة فى حياة «الشافعى» وأثره الفقهى العابر للزمن وعلاقته بمصر

«الكتيبة 101 وحرب».. دراما وطنية تصنع الوعى وتستكمل نجاح «الاختيار»

ناقد فنى: الأعمال الدرامية الوطنية ساعدت فى إذكاء الروح الوطنية عند الشباب وخلق فكرة القدوة

لأول مرة.. منصة «Watch IT» تضمن الصدارة الرقمية بـ3 أعمال فنية حصرية

«توتا»: عرض «كشف مستعجل» حصرياً ميزة إضافية.. و«خاطر»: دورى مختلف

«المتحدة» تنتصر لقضايا المرأة بـ3 مسلسلات

نيللى كريم تناقش أزمة ميراث المرأة الصعيدية.. ومنى زكى تناقش قانون الوصاية.. و«روبى» تتصدى للمعترضين على تولى سيدة منصب العمدة

الصفحة الخامسة

مؤلفون ومخرجون مع «المتحدة» لأول مرة.. أبرزهم: خالد يوسف وإسلام خيرى والليث حجو

«الحريرى»: تلقيت دعماً كبيراً من الشركة منذ المراحل الأولى لـ«علاقة مشروعة»

«الرملى»: تجربتى مع «المتحدة» احترافية

منتجون: «المتحدة» ضبطت سوق الدراما وأنهت أزمة قلة التمويل

ماجدة موريس: تساهم فى خلق بيئة فنية على مستوى عالٍ من الجودة.. ومحمود قاسم: «المتحدة» تجيد قراءة السوق الفنية

نقاد: تقدم وجبة مكتملة لعشاق الدراما

«العدل»: وفرت فرص عمل للممثلين و«مقار»: نوَّعت فى محتوى الأعمال

طارق الشناوى: تنوُّع حقيقى لا بد من الإشادة به

الصفحة السادسة

نجوم دراما رمضان يتحدثون لـ«الوطن»: انتظِروا وجبة درامية دسمة برعاية «المتحدة»

ياسر جلال

«علاقة مشروعة»

أحمد العوضى

«ضرب نار»

خالد الصاوى

«أنا الجوكر»

بـ4 مسلسلات

أمير كرارة

«سوق الكانتو»

نضال الشافعى

«رسالة الإمام»

علمنى ركوب الخيل

الصفحة السابعة

يسرى الفخرانى: أطلق على الموسم الرمضانى «عام المخرجين»

«الكتيبة 101» مفاجأة.. ونجاح «الاختيار» حمَّس أطراف الصناعة للتركيز على تقديم الأعمال الوطنية

خالد يوسف يقدم سينما فى «سره الباتع» وأفتخر بصناعة الدراما لما تشهده من تطور

رئيس المحتوى الدرامى بـ«المتحدة»: لدينا خطة لتقديم أعمال روائية فى الدراما على مدار العام

نقابة المهن التمثيلية تُثمن دور الشركة المتحدة: جهد محسوب لاستعادة الريادة الفنية

أشرف زكى: الشركة صنعت طفرة كبيرة فى صناعة المحتوى الدرامى

نهال عنبر: «المتحدة» بذلت مجهوداً كبيراً للتحضير للموسم بشكل يليق بالجمهور

الصفحة الثامنة

مراكز الإصلاح والتأهيل ترسيخ لمبادئ حقوق الإنسان

«الداخلية»: بدء التشغيل التجريبى لـ3 مراكز بالشرقية وسوهاج والقاهرة

مساعد الوزير لـ«الحماية المجتمعية»: حققنا طفرة كبيرة فى تحول مفاهيم وأساليب السياسة العقابية إلى العدالة الإصلاحية

رئيس البرلمان العربى: تضم منشآت وبنى تحتية وبرامج تدريبية أحدثت تغييراً فى إعادة دمج النزلاء وتعديل سلوكهم

رئيس «القومى لحقوق الإنسان»: تتّفق مع معايير حقوق الإنسان العالمية وتصون الحقوق القانونية والدستورية للنزلاء الممثل الإقليمى للأمم المتحدة: نموذج رائع لتأهيل السجناء وتعكس رؤية واضحة من الدولة فى مجال الاهتمام بحقوق الإنسان

«المراكز الجديدة».. مؤسسات إصلاحية متميزة تحترم آدمية «النزلاء»

توفير مقومات إعادة التأهيل وتشغيل خريجى المدارس الثانوية وإعداد أماكن للتدريب على المهن الفنية.