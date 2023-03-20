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طرح البرومو الرسمي لمسلسل «رسالة الإمام».. فيديو

كتب:

محمد عزالدين
03:13 ص | الإثنين 20 مارس 2023
رسالة الإمام

رسالة الإمام

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل «رسالة الإمام» البرومو الرسمي للمسلسل، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2023.

جملة الإمام الشافعي

وتناول البرومو سيرة الإمام الشافعي وركز بشكل مكثف على وجوده في مصر، وهو ما ظهر في جملة الإمام الشافعي في البرومو: «آن الآوان اللقاء يا مصر».

وظهر في البرومو حديث بعض أبطال المسلسل باللغة العربية الفصحى، وحديث البعض الآخر باللغة العامية.

ختام البرومو

واختتم البرومو بجملة الإمام الشافعي حين قال: «اللهم احفظ مصر وأهلها واجعل أهلها في رباط إلى يوم الدين».

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بقلم محمد عزالدين