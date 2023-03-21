باحث شؤون استراتيجية لقناة القاهرة الإخبارية: الأزمات تعصف بأوروبا من كل الاتجاهات

قال أبوبكر باذيب، الباحث في الشؤون الاستراتيجية، إن أوروبا تعصف بها العديد من الأزمات من كل الاتجاهات؛ منها ما كان باختيارها مثل دعم أوكرانيا، وما هو مفاجئ مثل انهيار بنوك أمريكية.

أزمة انهيارات القطاع المصرفي الأمريكي

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنه على عكس ما تعلن دول أوروبا من عدم تأثرها من أزمة انهيارات القطاع المصرفي الأمريكي، فإن كل تدابيرها المصرفية تشير إلى خوفها من مثل هذه الانهيارات، وآخرها استحواذ بنك «يو بي اس» على بنك «كريدي سويس»، لإنقاذه من شبح الانهيار.

أزمات اقتصادية داخلية بأوروبا

وتابع أن أوروبا لديها أزمات اقتصادية داخلية؛ التضخم في أعلى مستوياته، والبنوك المركزية مهما حاولت أن توازن بين رفع الفائدة ومواجهة التضخم فإن المواطن العادي لا يزال يتأثر بمستويات التضخم، وينتقد الإجراءات الخاطئة للحكومات، وبدا على المواطنين الأوربيين حالة من القلق بسبب القضايا الاقتصادية.