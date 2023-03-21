مؤلفون ومخرجون مع «المتحدة» لأول مرة.. أبرزهم خالد يوسف وإسلام خيري

مواهب جديدة، وخبرات واسعة، وشخصيات يُشهد لها بالكفاءة فى عالم الفن، كانت تلك هى المعادلة التى تبنتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال العمل على موسم دراما رمضان 2023، الذى يضم العديد من المسلسلات المتنوعة، إذ تعاونت هذا العام مع كوادر ووجوه جديدة على مستوى التأليف والإخراج، لم يسبق لها العمل معهم فى مشاريع فنية، ما يسهم فى تجديد الأفكار والموضوعات وكذلك الصورة المقدمة على الشاشة برؤية إخراجية مختلفة.

وتعاونت «المتحدة» هذا العام مع أكثر من 15 شخصية لأول مرة، ما بين مواهب شابة أو أصحاب خبرات، لعل أبرزهم المخرج خالد مرعى، والكاتبة سماح الحريرى، صُنّاع مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال، المكوّن من 15 حلقة، وإسلام خيرى، مخرج مسلسل «جت سليمة» الذى يعيد دنيا سمير غانم إلى الدراما التليفزيونية مجدداً بعد غياب دام نحو 4 أعوام، والأمر ذاته مع صُنّاع مسلسل «الصفارة» وهما المخرج علاء إسماعيل والكاتب محمود عزت، حيث يُعد هذا العمل بمثابة أولى تجارب الفنان أحمد أمين فى البطولة المطلقة.

صُنّاع «تحت الوصاية» بطولة منى زكى، ضمن تلك القائمة أيضاً، وهم الثلاثى المكوّن من المخرج محمد شاكر خضير، ومؤلفا العمل شيرين وخالد دياب، وكذلك عمرو صلاح مخرج مسلسل «ألف حمد الله ع السلامة» للفنانة يسرا، وتامر نادى مخرج مسلسل «مذكرات زوج» للفنان طارق لطفى، وأيضاً المخرج شادى الرملى، من خلال مسلسل «كشف مستعجل» للثنائى محمد عبدالرحمن ومصطفى خاطر.

ولأول مرة له فى الدراما المصرية بشكل عام، يخوض المخرج السورى الليث حجو أولى تجاربه مع «المتحدة» من خلال مسلسل «رسالة الإمام» للفنان خالد النبوى، ولأول مرة له فى الدراما أيضاً يعود المخرج خالد يوسف بمسلسل «سره الباتع» مع الثنائى أحمد فهمى وأحمد صلاح السعدنى، فيما يقدم مهاب طارق أولى تجاربه فى الكتابة التليفزيونية بمسلسل «جعفر العمدة» بطولة محمد رمضان.

ومن جهتها، أعربت الكاتبة سماح الحريرى، مؤلفة مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة الفنان ياسر جلال، عن سعادتها البالغة بالتعاون الأول مع الشركة المتحدة فى موسم دراما رمضان 2023، ودورها الكبير فى دعم المشروع وإزالة أى صعوبات أو معوقات، لخروج العمل على مستوى عالٍ من التميز والاحترافية.

وقالت إنّ الشركة قدّمت كل الدعم للمسلسل مع توفير الإمكانيات اللازمة، لضمان جودة المشروع، متابعة أنّ «أى شىء كنا نطلبه كان يُتاح فوراً طالما فى صالح العمل بالنهاية، إذ هناك تعاون قوى جداً لإتمام التجربة فى أفضل صورة»، لافتة إلى حرص المنتج محمد السعدى على تواصله المباشر مع طاقم العمل منذ بداية التحضيرات بقولها: «كان يحضر معنا بروفات الترابيزة مع الممثلين ويناقشنا فى تفاصيل المشروع بنفسه».

«الحريرى»: تلقيت دعماً كبيراً من الشركة منذ المراحل الأولى لـ«علاقة مشروعة»

وأشارت «الحريرى» إلى أنّ غالبية المنتجين يوجهون الكُتّاب دوماً بضرورة تقديم قصة جيدة لكن الأهم بعيداً عن التكلفة المادية العالية، متابعة: «بنلاقى مُنتج ما مثلاً يقول للمؤلف احذف ده والغى ده، ترشيداً لميزانية المشروع، لكن فى تعاونى مع الشركة المتحدة لم أعانِ من ذلك إطلاقاً».

ووصفت «الحريرى» تعاونها الأول مع «المتحدة» بقولها: «مبسوطة ومرتاحة، ولا أحمل أى هموم تجاه المشروع، ولم أشعر إطلاقاً بضغوط خلال المراحل الأولى فى تنفيذ المسلسل، وأعتقد أنّ ذلك شىء مهم جداً بالنسبة لأى مؤلف»، معربة عن آمالها بتكرار التعاون فى مشاريع فنية مقبلة، وأن ينال العمل إعجاب الجمهور.

«الرملى»: تجربتى مع «المتحدة» احترافية

أما المخرج شادى الرملى فيرى أنّ عرض مسلسله «كشف مستعجل»، للثنائى مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن، حصرياً عبر منصة «واتش إت»، بمثابة فرصة مميزة جداً.

ووصف تجربته مع الشركة المتحدة، وكذلك المنتج كريم أبوذكرى، من خلال المسلسل، بـ«الاحترافية»، مؤكداً أنّ «المسلسل ملىء بالكوميديا التى تحمل شكلاً مختلفاً تماماً عن الكوميديا التى عهدناها ‏خلال السنوات الأخيرة، إذ نسعى لتقديم كوميديا راقية بإيقاع ‏سريع».

ويرى أنّ أبرز ما يميز المسلسل أنه ‏أول تعاون بين مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن فى عمل تليفزيونى، مؤكداً أن الهدف من العمل هو إضحاك الجمهور وتسليته، قائلاً إن: ‏‏«الكوميديا من أجل الضحك فقط هى هدف، والفن نفسه هدفه الأول هو تسلية الناس وتقديم وجبة ‏ترفيهية جاذبة لإسعاد الجمهور». وأضاف أنه يتدخل فى السيناريو بالتوافق مع المؤلف إيهاب بليبل، موضحاً أن «هذا ‏العمل ليس أول تعاون يجمعنى به، فهو صديق وقدمنا من قبل تجربة سينمائية، والتدخل يكون فى إطار ودى».