خالد أنور يشارك في مسلسلات رمضان 2023 برسالة الإمام.. اعرف شخصيته

يواصل الفنان خالد أنور تصوير بقية مشاهده في مسلسل رسالة الإمام، الذي يشارك من خلاله في مسلسلات رمضان 2023 ويقدم من خلاله شخصية مختلفة ومميزة كشف تفاصيلها عبر صفحته الخاصة.

وشارك الفنان خالد أنور جمهوره بالبرومو الرسمي لمسلسل رسالة الإمام الذي يشارك من خلاله في مسلسلات رمضان 2023 بجانب الفنان خالد النبوي عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

خالد أنور يشارك فى مسلسلات رمضان 2023

ومن خلال نشر البرومو كشف عن اسم الشخصية التى يقدمها علق قائلا: يوسف بن يحيى البويطي من مسلسل رسالة الإمام رمضان 2023.

يذكر أن مسلسل رسالة الإمام يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم خالد النبوي وأروى جودة ونضال الشافعي وخالد أنور وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد هشام عبية وإخراج ليث حجو.

كما يشارك الفنان خالد أنور في السباق الرمضاني بعمل آخر، مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف، وعدد كبير من الفنانين منهم أحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني.