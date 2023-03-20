18 عملا دراميا لـ«المتحدة» ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 المصرية

أعلنت بشكل رسمي قائمة مسلسلات رمضان 2023 المصرية التي تضم هذا العام 18 مسلسلت من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من المقرر، أن تعرض عبر قنواتها المختلفة «سي بي سي» و«أون» و«دي إم سي» و«الحياة»، طيلة أيام شهر رمضان الفضيل المقرر انطلاقه يوم الخميس المقبل.

قائمة مسلسلات رمضان 2023 المصرية

قائمة مسلسلات رمضان 2023 المصرية، تضم مسلسلات كلا من جعفر العمدة لمحمد رمضان وسره الباتع لأحمد فهمي وأحمد صلاح السعدني والكتيبة 101 لآسر ياسين، وعمرو يوسف ورسالة الإمام لخالد النبوي، والكبير أوي للفنان أحمد مكي وسوق الكانتو لأمير كرارة.

ضرب نار ضمن قائمة مسلسلات رمضان 2023 المصرية

وعن باقي قائمة مسلسلات رمضان 2023 المصرية، تضم ضرب نار لياسمين عبدالعزيز وعملة نادرة لنيللي كريم، وألف حمد الله على السلامة ليسرا، وجميلة لريهام حجاج، وحضرة العمدة لروبي، وتحت الوصاية لمنى زكي، والصفارة لأحمد أمين، وعلاقة مشروعة لياسر جلال، ومذكرات زوج للفنان طارق لطفي، وجت سليمة لدنيا سمير غانم، وكشف مستعجل لمصطفى خاطر، والحرب لأحمد السقا، ومحمد فراج.