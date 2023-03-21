خريطة مسلسلات رمضان 2023.. كوميدي وتاريخي وأكشن

يومان ويهل علينا شهر رمضان الكريم، حيث ينطلق الماراثون الرمضاني الأقوي، وجرى الإعلان عن خريطة مسلسلات رمضان 2023 بشكل نهائي، والتي تتنوع بين الأعمال التاريخية والدينية والاجتماعية والكوميدية.

وترصد السطور التالية خريطة مسلسلات رمضان 2023، كما يلي.

خريطة مسلسلات رمضان 2023

- مسلسل «الكتيبة 101»، تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، وبطولة عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحي عبدالوهاب، ويُعرض على ON، منصة watch-it.

- مسلسل «جعفر العمدة»، من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، ويُعرض على dmc، ومنصة «watch-it».

- مسلسل «ضرب نار»، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى، وبطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، ويُعرض على قناة ON و منصة watch-it.

- مسلسل «رسالة الإمام»، من تأليف محمد هشام عبية وإخراج ليث حجو، وبطولة خالد النبوي وأروى جودة، ويُعرض على dmc وcbc والحياة، ومنصة watch-it.

أبرز مسلسلات رمضان 2023

- مسلسل «تحت الوصاية» من بطولة منى زكى ودياب، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وقنوات العرض هي dmc، منصة watch-it.

- مسلسل «الكبير أوي 7» بطولة أحمد مكي، يأتي بالجزء السابع بعد النجاحات العديدة التي حققها، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج أحمد الجندى، ويعرض على ON ومنصة watch-it.

- مسلسل «جميلة» من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، يسرا اللوزى، وقنوات العرض الحياة وcbc وON ومنصة watch-it.

- مسلسل «حضرة العمدة»، من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج عادل أديب، وهو من بطولة روبي وأحمد رزق ودينا، وقنوات العرض هي الحياة، منصة watch-it .

- مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة»، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وبطولة يسرا، محمد ثروت، شيماء سيف، وقنوات العرض: cbc والحياة، ومنصة watch-it.

- مسلسل «الصفارة»، من تأليف ورشة كتاب وإخراج علاء إسماعيل، وبطولة أحمد أمين، طه دسوقي، آية سماحة، وقنوات العرض هي dmc ، منصة watch-it.

- مسلسل «جت سليمة»، من بطولة دنيا سمير غانم ومحمد سلام، وقنوات العرض هي cbc، ومنصة watch-it.

- مسلسل «مذاكرات زوج»، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج تامر نادى، من بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، قنوات العرض: cbc، ومنصة watch-it.

- مسلسل «كشف مستعجل»، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادى الرملى، وهو من بطولة مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن «توتا»، وقنوات العرض: dmc، منصة watch-it.

- مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال، مي عمر، داليا مصطفى، وقنوات العرض هي الحياة وON وdmc، منصة watch-it.

- مسلسل «سوق الكانتو» من بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، وقنوات العرض: هي dmc، منصة watch-it.

- مسلسل «عملة نادرة» من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وبطولة نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد، وقنوات العرض: cbc، ومنصة watch-it.

- مسلسل «حرب» من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أحمد السقا، محمد فراج، وقنوات العرض: ON، منصة watch-it.

- مسلسل«سره الباتع» مأخوذ عن قصة الكاتب يوسف إدريس، سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، بطولة أحمد السعدني وأحمد فهمي وخالد الصاوي، قنوات العرض: ON والحياة، منصة watch-it.